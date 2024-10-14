Dilan Polat en sonunda isyan etti! 8 yüzükten geriye 2 yüzüğü kalmış... "Ne yapalım çıplak mı gezsin bu çocuklar?"

Tutuklu olduğu süreçte çok kötü olduğunu söyleyen tahliye olunca da sosyal medya detoksu yapacağını söyleyen Dilan Polat eski günlerine döndü.

Bir süre önce tahliye olan ve yargılanmasına tutuksuz devam edilen Dilan Polat sosyal medyada her anını paylaşıyor.

Reklam yapmaya da devam eden fenomen son olarak yüzündeki morluklarla gündeme geliyordu. Estetikler yüzünden gözaltının moraldığı iddiaları olan fenomen son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Dilan Polat parmağındaki yüzükleri gösterip isyan etti; yüzük sayısının sekizden ikiye düştüğünü söyledi. Çocukları ile çıktıkları alışverişi eleştirenlere “Ne yapalım çıplak mı gezsin bu çocuklar” ifadeleriyle ateş püsküren Polat, “Bazıları çöp konteynırında yaşamamızı istiyor” dedi.

Dilan Polat paylaşımında "Evlatlarım için aç kalırım ihtiyaçlarını alırım ben" diyerek sitem etti.