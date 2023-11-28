Dilan Polat'ı taklit ettiği söylenen Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatıldı! Diğer fenomenler de sırada

Son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Dilan ve Engin Polat soruşturmasını başından beri takip eden ve konuya dair paylaşımlar yapan avukat Feyza Altun, geçtiğimiz günlerde Tayyar ve Özlem Öz çiftinin de incelenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Daha sonra gündem olan Tayyar ve Özlem Öz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, haklarında inceleme yapılan Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DOSYAYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Soruşturma dosyasına erişim engeli getirildi. İsmi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere de soruşturma başlayacak.

1 TON ALTIN İÇİN SÖZ ALDIĞI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde eşi Tayyar Öz'ün bir tepsi dolusu altın hediye ettiği Özlem Öz'ün bir ton altın sözü alması dikkat çekmişti. Ünlü fenomen bu videosunun çok konuşulmasının ardından altınların imitasyon olduğunu kanıtlamaya çalıştığı bir Instagram hikayesi paylaşmıştı.







