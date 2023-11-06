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Dilan Polat'ın cezaevinde aylık harcayabileceği para ortaya çıktı! Çocuklarıyla nasıl görüşecek?

06.11.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan-Engin Polat'ın cezaevi şartları ortaya çıktı. Günlük harcamasını açıklayarak sosyal medyada gündem olan Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürece harcayabileceği tutar ortaya çıktı. Polat çiftinin çocuklarıyla nasıl görüşeceği de belli oldu.

Dilan Polat'ın cezaevinde aylık harcayabileceği para ortaya çıktı! Çocuklarıyla nasıl görüşecek?

Sıklıkla lüks yaşantısı, harcadığı paralar ve açıklamalarıyla adından söz ettirirken son bir aydır hakkındaki iddialarla gündeme gelen Dilan Polat; eşi, kardeşleri ve yakınlarıyla birlikte geçtiğimiz gün tutuklandı.

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar sebebiyle tutuklanan fenomen geçtiğimiz ay "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" diyerek dikkat çekmişti.

Tutuklanma kararı sonrası "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlamaya başlayan fenomen cezaevindeyken çocuklarıyla özel bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek.

AAAA

ENGİN POLAT İLE GÖRÜŞEMEYECEK

Engin Polat ve Dilan Polat cezaevinde ise birbirini hiç görmeyecek.

Ayrıca Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürece aylık 1500 TL harcayabileceği de Emrullah Erdinç'in iddiaları arasında.

Günün Magazin olayları


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