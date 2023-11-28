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Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı konuştu! Sıla Doğu ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı! 'Bu iş başka bir yere gidiyor'

28.11.2023 10:53 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında her geçen gün yeni gelişmeler gündeme geliyor. Tutuklu olan Dilan Polat'ın Gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektubun yankıları devam ederken bugün çocukluk arkadaşı Avukat Özgecan Sırma'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Özgecan Sırma, haklarında henüz soruşturma yokken Sıla Doğu ile arasında geçen telefon görüşmesini anlattı.

"Kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yeni gelişmeler her geçen gün ortaya çıkıyor. Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği mektubun yankıları devam ederken bugün Müge ile Gülşen'le 2.Sayfa programına Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun çocukluk arkadaşı katıldı.

Dilan Polat'ın evlenmeden önce Antalya'dan çocukluk arkadaşı olan Avukat Özgecan Sırma açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Dilan Polat ile uzun zamandır görüşmediğini söyleyen Özgecan Sırma, Polat Ailesi hakkında henüz soruşturma başlamamışken Sıla Doğu'nun kendisini aradığını ve avukatları olmasını istediğini söyledi.

DİLAN SILA

Sıla Doğu ile arasında geçen telefon görüşmesini anlatan Özgecan Sırma görüşmenin bir saatten fazla sürdüğünü ve kendisini avukatları olmaları için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

ARKADAŞI 1

'80 MİLYON-90 MİLYON VERGİ CEZASI...'

Sıla Doğu telefon görüşmesinde; 'Sadece vergi cezası ödeyeceğiz Özgecan. Hiçbir sıkıntı yok sadece vergi ödeyeceğiz. Bizzat sen kontrol et süreci. Bu bizim için daha iyi olur. Gerekirse 80 milyon-90 milyon vergi cezası gelir ama vergi cezasından başka bir şey olmaz.' ifadelerini kullanmış.

ARKDAŞI 2

Avukat Özgecan Sırma ise 'Polat Ailesi'nin haklı olduklarına inanmadığım için avukatları olmayı kabul etmedim' diyerek Sıla Doğu'ya ise; 'Bu iş vergi cezası ile kalmaz. Bu iş başka bir yere gidiyor' diye yanıt verdiğini söyledi.

avvukat olmayı kabul etmedim

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Dilan Polat engin polat ele
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