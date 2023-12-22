Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' masasında o da vardı! Eylül Öztürk eşine gelen tehdit mesajlarını paylaştı! "8 yaşındaki yeğenime kadar..."

Eylül Öztürk son paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kara para aklama iddiaları nedeniyle soruşturmaya dahil edilen Öztürk, geçtiğimiz günlerde de psikolojisinin iyi olmadığını ve birçok çalışanını işten çıkartmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü fenomen son olarak eşi Barış Kenan Özkan'a gelen tehdit mesajlarını paylaştı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"200 BİN DOLAR PARA İSTENİYOR"

Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama iddiası üzerinden açılan dosyaya birçok sosyal medya fenomeni gibi Eylül Öztürk de dahil edilmişti. Bir süredir Amerika'da yaşayan Öztürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla şirketlerinin incelendiğini duyurmuştu.

Ünlü fenomenin son paylaşımı ise gündem oldu. Bir süredir eşine ölüm tehditleri geldiğini ve eşinin bunu kendisinden (endişelenmemesi için) gizlediğini söyleyen Öztürk, o mailleri paylaştı.

Gelen maillerden bazılarını ekran fotoğrafı olarak paylaşan Öztürk'e gelen mesajlarda kendisinden 200.000 Dolar para istendiği görülüyor.

"TÜM AİLEMİZ İLE TEHDİT EDİLİYORUZ"

'FitAlive' isimli şirket ile kozmetik alanında faaliyet gösteren Öztürk çiftine gelen maillerde 'Bak uyuşturucu işlerine de başlıyorsunuz yavaş yavaş. Senin depoda da çıkar mı acaba bir şeyler? Kenan kardeş sizden parça parça koparacağız hayatınızı' ifadeleri görülüyor.

Ünlü fenomen o mailleri 'Bunun gibi bir sürü var. Babamın şahsi numarasından anneme, teyzeme kadar herkesin bilgisine sahipler. Tüm ailemiz ile tehdit ediliyoruz.

Bizden bir Bitcoin hesabına 200 bin dolar göndermemiz isteniyor. Basşımıza bir şey gelirse hesabını kşm verecek? 8 yaşındaki yeğenimin ismi geçiyor o mailde' sözleriyle anlattı.









