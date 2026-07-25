Demet Akalın bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Karın kasları olay oldu

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Demet Akalın, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim son olarak yaptığı bikinili paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Akalın, güneşin, denizin ve tatilin tadını çıkardıkları tekne tatillerinden yeni karelerini paylaştı.

Akalın'ın paylaşımlarında Okan Kurt'un kızı Hira ile yakından ilgilendiği, baba-kızın güneşlendiği anlar yer aldı.

Tatilinde arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmeyen Akalın'ın paylaştığı fotoğraflardaki fit görünümü ise takipçilerinin beğenisini topladı. Ünlü ismin karın kasları da dikkatlerden kaçmadı.