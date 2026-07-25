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Demet Akalın bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Karın kasları olay oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu defa tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisini giyip fiziğini sergileyen ünlü ismin karın kasları dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Karın kasları olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Demet Akalın, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü isim son olarak yaptığı bikinili paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Akalın, güneşin, denizin ve tatilin tadını çıkardıkları tekne tatillerinden yeni karelerini paylaştı.

Demet Akalın bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Karın kasları olay oldu 1

Akalın'ın paylaşımlarında Okan Kurt'un kızı Hira ile yakından ilgilendiği, baba-kızın güneşlendiği anlar yer aldı.

Demet Akalın bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Karın kasları olay oldu 2

Tatilinde arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi de ihmal etmeyen Akalın'ın paylaştığı fotoğraflardaki fit görünümü ise takipçilerinin beğenisini topladı. Ünlü ismin karın kasları da dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akalın bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Karın kasları olay oldu 3

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Demet Akalın
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