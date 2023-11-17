Dilan Polat pazarcı esnafın diline düştü! 'Engin bana patates al' sözleri gündem oldu

Aylardır Türkiye’nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan Polat ailesinin tutuklanması olayında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklanmıştı.

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında soruşturma devam ederken, sosyal medya

içerik üreticisi bir pazar esnafının Dilan Polat'ı ti'ye alarak çektiği video gündem oldu.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a sesleniş şeklini taklit ederek 'Engin, bana patates al.” diye bağıran esnaf Dilan Polat'ın "Enerci" isimli şarkısına da atıf yaparak "Enerci" diye seslendi.

Pazar esnafının bu videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.





