Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçların hepsi yediemine çekildi! 'Vatan Caddesi'nde sergilenecek'

Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti önceki gece gerçekleşen bir operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan 17 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ANNEANNESİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de yer aldığı ortaya çıktı. Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda firari durumdaki 1 kişi daha gözaltına alındı.

'LÜKS ARAÇLARINA EL KONULDU'

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Polat Ailesi'ne dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Bugün 2.Sayfa programına konuk olan Gazeteci Emrullah Erdinç Dilan ve Engin Polat'a ait lüks araçlara el konulduğunu ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Yerleşkesi'nin önüne getirileceğini açıkladı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in açıklaması şöyle; ''Dilan ve Engin Polat'a ait lüks araçların hepsine dün el konuldu. Bu zamana kadar araçlara el konulmadı ki kimlerle görüşecekler nerelere gidecekler bir takip söz konusuydu. Bu yüzden araçlar yediemine çekilmemişti.

'VATAN CADDESİ'NE GETİRİLECEK'

Fakat dünkü operasyonla birlikte arabaların hepsi çekildi. Bugün el konulan araçların çoğu Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Yerleşkesi'nin önüne konulacak ve gazetecilere fotoğraf çekmeleri için izin verilecek.'





