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  4. "Dilan Polat ve Engin Polat dine döndü' haberleri eski dostunu kızdırdı! Nez Demir sert çıktı

"Dilan Polat ve Engin Polat dine döndü' haberleri eski dostunu kızdırdı! Nez Demir sert çıktı

08.12.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya günlerdir çift hakkında cezaevi hayatlarına dair detaylar vererek dikkat çekiyor. Özellikle çiftin dine yönelmesine dair bilgileri paylaşan Kaya'ya ve fenomenlere eski dostları Nez Demir'den tepki geldi.

Dilan Polat ile Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, fenomen çiftin cezaevindeki hayatlarına dair bilgileri sık sık gündeme getiriyor. Hüseyin Kaya son olarak, Engin Polat'ın namaza başladığını, Dilan Polat'ın ise İnşirah Suresi'ni Arapçasından okuduğunu söyledi.

Bu haberler sosyal medyada da gündem oldu. Polat dosyasında bir süre mal varlığına el konulan eski dost Nez Demir çok sinirlendi.

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"Yok namaza başlamış, yok özlemişler! Alkış mı tutalım?" diyen Nez Demir duruma tepki gösterdi:

"Bunlar nasıl muhabbetler ya! Bu kadar insanı zan altında bırakıp bu kadar insanın ticaretini bozup alkış mı tutalım. Bu neyin aşağılık kompleksi ya. Bu kadar insanın aynı kefeye konulmasını sağlamaları bile yeterli bir suç."

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