İsmail Saymaz "Suç makinesi çıktı! Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor" dedi! Ece Ronay'dan olay cevap: Kanıtlarsanız havlayacağım

Son günlerde güzellik merkezlerine yapılan kurşunlamalar gündeme geliyor. Son olarak fenomen Ece Ronay'ın güzellik merkezleri kurşunlandı. Geçtiğimiz aylarda eşi Mehmet Bilir ile evliliğini sonlandıran Ece Ronay'ın eski kocasıyla arası da bir hayli kötüydü. Önce Bilir'in araçlarının bulunduğu oto galeri ardından da fenomenin güzellik merkezlerine saldırı gerçekleşti.

İsmail Saymaz köşesine fenomeni taşıdı ve olay iddialarda bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Ece Ronay’ın kurşunlanan güzellik merkezlerinin Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik’e kadar uzandığını yazdı.

"...Ece Ronay’a ait Gebze ve Kadıköy’deki iki merkeze saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası, uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Hayalet Orhan lakaplı Orhan Ünvan’ın yakını olduğu belirtilen Muhammet Aka’nın ifadesi alındı" diyen Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi:

AYHAN BORA'NIN SAĞ KOLU İLE SEVGİLİ Mİ?

"Ayhan Bora Kaplan’ın ‘sağ kolu’ olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik ile Ece Ronay’ın sevgili olduğunu belirten Aka, ifadesinde şu bilgileri verdi:

'Olayı (oto galeriye saldırı) Ronay’ın azmettirdiğini düşünüyorum. Ronay, sevgilisi Serdar Sertçelik’e ulaşıyor. Serdar tetikçi işlerini yapan, Yunanistan’da kaçak olarak bulunan Kaan Akkuş’a söylüyor. Kaan’ın tetikçilere kurşunlattığını düşünüyorum. Aynı şekilde iki gün önce Bilir’in Kurtköy’deki şubesini kurşunlatıp paylaşım yaptı. Ece Ronay, Mehmet’in etrafındakilere zarar verdirmek için böyle davranmaktadır.'"

"SUÇ DÜNYASININ HESAPLAŞMA ALANI"

İsmail Saymaz'ın yazısı gündeme bomba gibi düştü. Cüneyt Özdemir bu iddiaları paylaşarak "İsmail’in şu yazısı bile güzellik merkezi denilen yerlerin aslında nasıl suç dünyasının hesaplaşma alanına döndüğünü özetliyor!" dedi.

"ECE RONAY SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI"

İsmail Saymaz ayrıca yazısında "Ece Ronay suç makinesi çıktı" başlığına yer verdi ve şunları yazdı:



"2018’de İzmir’de alkollü araç kullanmaktan...

2019’da Gebze’de dolandırıcılıktan...

2020’de İstanbul’da kasten yaralamadan; Gaziantep’te Türk Milleti’ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan...

2023’te Kocaeli’de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul’da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı."

ECE RONAY YANIT VERDİ: KANITLARSANIZ HAVLAYACAĞIM!

Fenomen yazı gündem olunca İsmail Saymaz için bu paylaşımı yaptı:

'Sayın İsmail Saymaz, tam şu an eğer benim böyle bir şeyi Ayhan Serdar dediğiniz insanlara yaptırdığımı kanıtlarsanız 1 hafta boyunca her sabah kalkıp storylerimde havlayacağım! Kanıtlayamazsanız siz bu haberin kaynağını açık görünür ve net şekilde paylaşacaksınız. Uygun mudur efendim? Yoksa Ece çok seviyesiz muhattap olamamın altına sığınıp bana hiçbir cevap vermeden uydurma haberi yaptığınızla mı kurtulmak istersiniz?'







