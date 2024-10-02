Dilan Polat ve Engin Polat ifade verdi! 'Artık yapmayacağım' demişti aynı şeyi yine yaptı! Adliyeden çıkar çıkmaz...

Tahliye olduktan sonra sosyal medyada eskisi gibi paylaşım yapmayacağını söyleyip her dakikasını yeniden paylaşmaya başlayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat vergi kanununa muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye gitti.

Bu anları bile sosyal medya hesabından yayınlayan Dilan Polat adliyeden ayrılır ayrılmaz 'Artık yapmayacağım' dediği şeyi yine yaptı.

'ARTIK YAPMAYACAĞIM' DEMİŞTİ...

Daha önce enerci şarkısıyla story attığı için kocası Engin Polat'ın duvara kafa attığını söyleyen Dilan Polat 'Yanlış yaptım yapmayacağım artık' dediği paylaşımı resmen güncelledi.

Adliye çıkışı eve giderken arabada paylaşımlarına devam eden Dilan Polat enerci şarkısını açıp eğlendi. Engin Polat ise eşini 'ömrümü yedin kapat' diyerek uyardı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat'ın ifadesinde "vergi kanununa muhalefet" konusuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını iddia ettiği, eşi Engin Polat'ın ise şirketlerindeki eyleme ilişkin, "gerçek ticaret yaptık" şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi.

Soruşturmada, baba Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu diğer 4 şüphelinin de ifadesinin alınacağı belirtildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattıklarının tespit edildiği yer aldı.