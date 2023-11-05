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Dilan Polat ve Sıla Doğu tutuklama kararı sonrası bakın ne dedi! "Çok eminim..."

05.11.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Lüks hayatını ve pahalı harcamalarını göze sokarak tanınan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırması dikkat çekerken fenomenin ayrıca cezaevine gönderilmeden önce tek kelimelik açıklaması da gündem oldu. Dilan Polat ve Sıla Doğu tutuklama kararı sonrası bakın ne dedi.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Engin Polat ve Dilan Polat sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Tutuklanan 12 kişi arasında Sıla Doğu ve Engin Polat'ın ailesinden isimler de mevcut.

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi.

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Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sırasında ilk kez konuşan Dilan Polat, "Masum olduğumuzdan çok eminim" dedi.

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SILA DOĞU DA SESSİZ KALMADI

Kardeşi Sıla Doğu ise, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" şeklinde sorulara yanıt verdi. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheli yakınlarının ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledikleri görüldü.

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Kararın açıklanmasının ardından Dilan Polat mahkeme salonunda, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırmıştı.


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Dilan Polat

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