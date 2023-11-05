Dilan Polat ve Sıla Doğu tutuklama kararı sonrası bakın ne dedi! "Çok eminim..."

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Engin Polat ve Dilan Polat sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Tutuklanan 12 kişi arasında Sıla Doğu ve Engin Polat'ın ailesinden isimler de mevcut.

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sırasında ilk kez konuşan Dilan Polat, "Masum olduğumuzdan çok eminim" dedi.

SILA DOĞU DA SESSİZ KALMADI

Kardeşi Sıla Doğu ise, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" şeklinde sorulara yanıt verdi. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheli yakınlarının ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledikleri görüldü.



Kararın açıklanmasının ardından Dilan Polat mahkeme salonunda, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırmıştı.







