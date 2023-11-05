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  4. Dilan Polat tutuklandı! Yakın arkadaşı mesajları ifşa ederek bomba iddialarda bulundu

Dilan Polat tutuklandı! Yakın arkadaşı mesajları ifşa ederek bomba iddialarda bulundu

05.11.2023 07:16 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Mahkeme salonunda "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlayan Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan sosyal medyada Engin Polat'ı suçlayarak mesajları ifşa edince gündem oldu.

Dilan Polat tutuklandı! Yakın arkadaşı mesajları ifşa ederek bomba iddialarda bulundu

Dilan Polat ve eşi Engin Polat "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından açılan soruşturmada gözaltına alındı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı ise tutuklandı. Tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın mahkemede, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

Günlerdir gündemde olan Polat ailesine dair Dilan Polat'ın yakın arkadaşı ise karar sonrası arkadaşının mesajlarını ifşa etti.

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

Dilan Polat'ın kendisine yazdığı mesajları paylaşan Sevim Alan Engin Polat'ı suçladı. Sevim Alan yaptığı paylaşımlarda Engin Polat’a tepki göstererek yakın çevresinin Dilan Polat’a ilaç verdiğini iddia etti.

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"ALLAH KAHRETSİN ÖYLE KOCAYI"

Dilan Polat'ın mesajlarda çocuklarına üzüldüğü dikkat çekerken Sevim Alan ise Engin Polat'ı suçlayarak "Senin çocuklarının çocukluğunu o etrafından sana ilça dayayan namussuzlar aldı. Şoktayım aklım almıyor. Allah kahretsin öyle kocayı, babayı, dayıyı, avukatı zıkkım yiyin" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya

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