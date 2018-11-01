Dilay Korkmaz: Karius bana da mesaj attı ama...

Magazin D Cumartesi’nin sunucusu Dilay Korkmaz, canlı yayında samimi açıklamalar yaptı.

Loris Karius'un kendisine de mesaj attığını açıklayan sunucunun diğer açıklamaları şöyle:

"Loris, Türkiye’ye ilk geldiğinde bana da DM’den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.

LORİS ÇOK ÇAPKIN!

Sadece Loris değil Türkiye’den birçok futbolcu mesaj atıyor. Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.

Loris Karius mesaj attı ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın.

DİĞER TAKIMLARDAN DA MESAJ GELDİ

Galatasaray, Beşiktaş diğer takımlardan da mesaj atanlar oldu.

‘Naber, nasılsın’ diye yazmıyor futbolcular. Mesela ben Beşiktaşlıyım maça gidiyorum.

Fotoğraf paylaşıyorum, akşam mesaj geliyor ‘sen geldin biz maçı kazandık.’ ne alakası var ben tuttuğum takımı desteklemeye geldim."



