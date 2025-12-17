MAGAZİN

Nesrin Cavadzade bornozlu pozlarını peş peşe paylaştı! Notu dikkat çekti

'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu' dizileriyle büyük popülerlik yakalayan Nesrin Cavadzade, aşk hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de bornozlu pozlarıyla adından söz ettirdi. Cavadzade'nin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 43 yaşına giren Nesrin Cavadzade, doğum gününü yakın dostlarının katıldığı bir yemekle kutlamıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Cavadzade, yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Bornozlu pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Güzel oyuncu paylaşımına; 'ilaçtır' notunu düştü.

Nesrin Cavadzade'ye sosyal medyada; 'ilaçsın', 'harikasın', 'sana bayılıyorum', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

