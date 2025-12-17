Nesrin Cavadzade bornozlu pozlarını peş peşe paylaştı! Notu dikkat çekti

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 43 yaşına giren Nesrin Cavadzade, doğum gününü yakın dostlarının katıldığı bir yemekle kutlamıştı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan Cavadzade, yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Bornozlu pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. Güzel oyuncu paylaşımına; 'ilaçtır' notunu düştü.
Nesrin Cavadzade'ye sosyal medyada; 'ilaçsın', 'harikasın', 'sana bayılıyorum', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
