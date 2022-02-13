Dilberay’ı canlandıran Büşra Pekin'den ilginç itiraf: Çantamda hep içlik taşırım

Dilberay filminde Dilberay’ı canlandıran Büşra Pekin oldu. “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu oldu. Büşra Pekin, İbrahim Selim tarafından sorulan “En son ne zaman hüngür hüngür ağladın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ayberk abinin vefatında. Ayberk Pekcan’ı çok yakın bir zamanda kaybettik. Babamı da çok yakın bir zamanda kaybettik ama orada biraz daha güçlü bir duruş sergiledim. Yani sonradan çıktı. O yüzden Ayberk abinin vefatını duyunca kendimi biraz bırakabildim. Allah rahmet eylesin çok güzel bir insandı."

Büşra Pekin, programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim’in “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna da ilginç bir yanıt verdi.

Pekin yanıtında “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havasına hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma” diyerek İbrahim Selim ve stüdyodakileri oldukça şaşırttı.



