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Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i kahretti! "Gözyaşlarımı tutamıyorum"

25.01.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ayberk Pekcan, 51 yaşında hayatını kaybetti. Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin bu ölüm haberiyle yıkıldı. Pekin ünlü oyuncuyla bir pozunu paylaşarak gözyaşlarını tutamadığını belirtti. Büşra Pekin paylaşımında "Seni çok seviyorum" dedi.

Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i kahretti! "Gözyaşlarımı tutamıyorum"

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Ayberk Pekcan'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum" demişti.

Ayberk Pekcan'ın ölüm haberi sonrası Büşra Pekin yıkıldı. Ayberk Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ölüm haberinin ardından paylaşım yaptı.

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Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abim. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin
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