Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i kahretti! "Gözyaşlarımı tutamıyorum"

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Ayberk Pekcan'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Geçtiğimiz sene ekim ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyleyen oyuncu, "Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum" demişti.

Ayberk Pekcan'ın ölüm haberi sonrası Büşra Pekin yıkıldı. Ayberk Pekcan ile Dilber Ay filminde rol alan Büşra Pekin ölüm haberinin ardından paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Pekcan ile fotoğrafını paylaşan Pekin, "Canım Ayberk abim. Babacan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin" notunu yazdı.



