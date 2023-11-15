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DİLEK TAŞI 10. BÖLÜM İZLE! Kanal D Dilek Taşı yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

15.11.2023 20:35 | Son Güncelleme:
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Dilek Taşı yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin başrollerinde Hazal Subaşı ve Salih Bademci yer alıyor. 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerden tam puan almayı başardı. Dilek Taşı'nın 10. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Dilek Taşı son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

Dilek Taşı 10. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi yeni yayın günü olan Çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı son bölüm özeti...

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk altı bölümü perşembe akşamları yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim tarihinden itibaren çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek Taşı 9. bölümünde:

Mustafa, Sinan'a böbreğini vereceğini söylüyor!

Figen, kendisinden sırların peşine düşmüştür. Hayatıyla ilgili gerçeği öğrenmek için elinden geleni yapar. Öte yandan Mustafa, Macide'nin karşısına çıkarak uyumlu çıktığı taktirde Sinan'a böbreğini vereceğini söyler. Bu sırada Kenan ve Sevda cephesinde de hamilelik yüzünden olaylar karışır.

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Kenan sorguya alınıyor!

Efkan, Sevda'yı tehdit etmeye devam ederken babasının da hedefinde Kenan vardır. Polis Kenan'ı sorguya alır. Kenan için her şey artık çok zordur.

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilek Taşı 10. bölümünde:

Kendisini bir boşlukta hisseden Figen, Mustafa'nın desteğiyle mutlu oluyor!

Sıkıntılı süreçlerden geçen Figen, Macide ile karşı karşıya kalıyor. Onun karşısında dik de dursa, bulunduğu konum itibariyle güçsüzlüğünü hissediyor. Bu esnada ona destek olan Mustafa, Figen'in ayakları üzerinde durmasını sağlıyor.

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Figen, gerçek hayatı hakkında öğrendikleri karşısında adeta şok oluyor ve uzunca bir süre kendine gelemiyor. Öte yandan Macide, Figen hiç bir şekilde Rona Ailesinin bir üyesi olmasını istemiyor. Ne yapacağını bilemeyen Figen kendini Mustafa'nın şefkatli kollarına bırakıyor. Diğer taraftan Rona Ailesinin evine Sevda için görücü geliyor.

DİLEK TAŞI 10. BÖLÜM İZLE!

Dilek Taşı dizisinin 10. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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