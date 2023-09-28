DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM İZLE! Dilek Taşı hangi gün, bu akşam var mı? 28 Eylül Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı 4. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan Dilek Taşı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapıyor. İşte Dilek Taşı 4. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Figen, Mustafa'yı saklamak zorundadır fakat Mustafa yaralı olduğu için hareket etmekte zorlanır. Figen gece boyunca Mustafa'nın yarasıyla ilgilenir, onu iyileştirmeye çalışır. Mustafa'nın öldüğünü zanneden Rona'lar derin bir nefes almış, artık önlerinde bir engel kalmadığını düşünmektedirler. Mustafa bir an önce iyileşip kızını alıp gitmek istemektedir. Figen için Cemre'den ayrılmak çok zordur. Mustafa'yı gitmemeleri için ikna etmeye çalışsa da Mustafa'nın saklanarak yaşamaya niyeti yoktur.

DİLEK TAŞI 4. BÖLÜM CANLI İZLE!

Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştır. Figen'in de gece boyunca gözüne uyku girmez. Gece bahçede Kenan ve Sevda'yı yakın bir halde görünce dünya başına yıkılır. Nişan yüzüğünü Kenan'ın avucuna bırakıp Mustafa ve Cemre'yi bulmak üzere yola çıkar.

DİLEK TAŞI HANGİ GÜN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı, her hafta perşembe günleri izleyiciyle buluşuyor. 80'li yılların anlatıldığı Dilek Taşı dizisi, yeni bölümleriyle perşembe günleri Kanal D'de saat 20.00'de ekrana geliyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Yargı

02:45 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri



