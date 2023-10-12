DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM tek parça izle! Dilek Taşı hangi gün? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı 6. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan Dilek Taşı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapıyor. İşte Dilek Taşı 6. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...
Kanal D'nin yıldız isimleri bir araya getirdiği dizisi Dilek Taşı her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Dilek Taşı her perşembe saat 20.00'de başlıyor.
Rüçhan, Cemre'nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre'yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır. Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar.
Cemre götürülmüştür. Mustafa ve Figen iyice paniklemiştir. Figen, Sevda'nın karşısına geçip neler olduğunu sorar. Kızının hastanede olduğunu öğrenen Mustafa yıkılmıştır. Figen onu teskin etmeye çalışır. Cemre hastanede ameliyata alınmak üzeredir.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
05:00 Güneşi Beklerken