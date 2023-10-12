DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM tek parça izle! Dilek Taşı hangi gün? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı 6. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan Dilek Taşı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapıyor. İşte Dilek Taşı 6. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...

DİLEK TAŞI HANGİ GÜN?

Kanal D'nin yıldız isimleri bir araya getirdiği dizisi Dilek Taşı her hafta perşembe günleri ekrana geliyor. Dilek Taşı her perşembe saat 20.00'de başlıyor.

DİLEK TAŞI 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Rüçhan, Cemre'nin köşkte olmasından çok rahatsızdır ve ondan kurtulmaya karar verir. Cemre'yi çocuk esirgeme kurumuna bırakır ve artık onu istemediklerini söyler. Bu haber köşkte bomba etkisi yaratır. Kızının kuruma geri gönderildiğini öğrenen Mustafa çileden çıkar.

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre götürülmüştür. Mustafa ve Figen iyice paniklemiştir. Figen, Sevda'nın karşısına geçip neler olduğunu sorar. Kızının hastanede olduğunu öğrenen Mustafa yıkılmıştır. Figen onu teskin etmeye çalışır. Cemre hastanede ameliyata alınmak üzeredir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

05:00 Güneşi Beklerken

