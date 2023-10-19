DİLEK TAŞI BU AKŞAM yok mu, var mı? Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Dilek Taşı perşembe akşamları yayınlanıyor. Dün akşam Kuruluş Osman ve Adım Farah'ın yayınlanmamasının ardından gözler Dilek Taşı'na çevrildi.
Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Dilek Taşı ekrana gelecek. Dün akşam ekrana gelecek olan dizilerin milli yas nedeniyle yayınlanmamasının ardından Dilek Taşı'nda da bir değişiklik olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş