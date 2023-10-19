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DİLEK TAŞI BU AKŞAM yok mu, var mı? Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

19.10.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Dilek Taşı yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Hazal Subaşı ve Salih Bademci’nin başrolü paylaştığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, Dilek Taşı bu akşam var mı, yok mu? Dilek Taşı 7. yeni bölüm ne zaman? İşte 19 Ekim Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Dilek Taşı perşembe akşamları yayınlanıyor. Dün akşam Kuruluş Osman ve Adım Farah'ın yayınlanmamasının ardından gözler Dilek Taşı'na çevrildi.

DİLEK TAŞI BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Dilek Taşı ekrana gelecek. Dün akşam ekrana gelecek olan dizilerin milli yas nedeniyle yayınlanmamasının ardından Dilek Taşı'nda da bir değişiklik olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşkı Memnu

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18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş

Günün Magazin olayları


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