Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Dilek Taşı dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor.

1980’li yıllarda geçen bir dram hikayesini konu alan Dilek Taşı'nın nerede çekildiği ise merak edildi. Bu kapsamda Dilek Taşı nerede çekiliyor? Dilek Taşı dizisi hangi ilde/ilçede çekildi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

DİLEK TAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dilek Taşı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerine kurulan platolarda gerçekleştirildi.

DİLEK TAŞI HANGİ YILLARDA GEÇİYOR?

Dizi, 80'li yılların İstanbul'unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatıyor.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Dilek Taşı, 1980'li yılların İstanbul'unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

DİZİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.



