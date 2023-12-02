Dilek Taşı'nın Mustafa'sı Salih Bademci metrobüse bindi, sosyal medya yıkıldı! O pozuna yorum yağdı

Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay ile başrolünü paylaştığı Dilek Taşı dizisinde hayat verdiği 'Mustafa Yılmaz' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Salih Bademci başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü isim bu defa metrobüs pozuyla sosyal medyayı salladı. Bademci, şehir içi ulaşımı için toplu taşımayı tercih etti.Ünlü oyuncu, arkadaşı Nurhan Özenen ile birlikte metrobüste çekilen fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BİR UÇTAN BİR UCA İSTANBUL"

Nurhan Özenen, sosyal medyada gündem olan poza, "Bir uçtan diğer uca İstanbul" notunu düştü. Salih Bademci ise aynı kareyi "Metrobüsün en keyifli hali" mesajıyla yayınladı.

Ünlü ismin bu pozuna sosyal medyada; 'Ünlü gibi ünlü', 'Çok içten biri', 'Oyunculuğu kalitesi başka' gibi yorumlar yapıldı.





