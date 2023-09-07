Dilek Taşı'nın Rüçhan'ı Özge Özberk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özge Özberk'in hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Rüçhan'ı Özge Özberk vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Özge Özberk hakkında araştırma yapıyor. İşte Özge Özberk hakkında merak edilenler...

ÖZGE ÖZBERK KİMİR?

Özge Özberk 13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde bir süre okuduktan sonra 2000 ve 2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Şiir Tiyatrosu Kulübünde yönetmenlik yaptı.

Günümüzün popüler oyuncularından Özge Özberk birçok dizi ve filmde rol almıştır.

DİLEK TAŞI'NIN RÜÇHAN'I ÖZGE ÖZBERK'İN OYNADIĞI DİZİLER

Bizim Ev ve Bizimkiler gibi televizyon yapımlarında oyunculuk yaptı, Yıldız Tepe adlı filmde başrol oynadı. Genç yaşında girdiği Beşiktaş Kültür Merkezi ekibi ile Otogargara müzikali ve Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi birçok oyunda rol aldı. Daha sonra asıl yıldızının parladığı Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filminde "Ceku", Babam ve Oğlum filminde "Birgül", Çağan Irmak'ın 1980'leri anlattığı Çemberimde Gül Oya dizisinde "Genç Yurdanur" karakterini canlandırdı.

Geniş Zamanlar dizisinde "Zehra" karakteriyle ekrana çıktı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve Irmak Çığ'ın yönetmeni olduğu Yol Arkadaşım adlı dizide "Ayla" karakterini canlandırdı. 2010-2011 sezonunun sonlarında yayınlanmaya başlayan Canım Babam adlı dizide "Cansu" karakterine can verdi.Yapımcılığını kendisinin üstlendiği ve Özgür Özberk'in yönettiği, 28 Eylül'de vizyona giren N'apcaz Şimdi? adlı filmde rol aldı. Başrollerini Fikret Kuşkan ve Onur Saylak ile paylaştığı Hayat Ağacı adlı diziden sonra Evlenmeden Olmaz adlı sinema filmi ile karşımıza çıkmıştır.

