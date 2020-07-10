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Diletta Leotta ve Zlatan Ibrahimovic İtalya'yı salladı!

İTALYA HABERLERİ  | 10.07.2020 07:46 | Son Güncelleme

İtalya'nın en güzel spor spikerlerinden birisi olan Diletta Leotta ve Milan'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, İtalya'yı salladı! Bir vücut geliştirme uygulamasının reklamında boy gösteren ikilinin görüntüleri sosyal medyada olay olurken, Diletta Leotta'nın seksi anları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Diletta Leotta ve Zlatan Ibrahimovic İtalya'yı salladı!

Milan forması giyen İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic bu sefer spor eğitmeni oldu! Bir reklam çekimi için İtalya'nın en güzel spor spikerlerinden olan Diletta Leotta'nın hocası rolüne giren Zlatan İbrahimovic ve partnerinin tanıtımı olay oldu.

VERDİĞİ POZ BEĞENİ REKORU KIRMIŞTI

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Dünyanın en güzel spor spikerleri arasında gösterilen Diletta Leotta sevgilisi ve arkadaşları ile kendini doğanın kollarına attı. Yürüyüş sırasında arkadaşının kamerasına eğilerek poz veren ünlü spiker o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Açık renkli bir spor kıyafet tercih eden Leotta'nın paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

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