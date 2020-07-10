Diletta Leotta ve Zlatan Ibrahimovic İtalya'yı salladı!

Milan forması giyen İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic bu sefer spor eğitmeni oldu! Bir reklam çekimi için İtalya'nın en güzel spor spikerlerinden olan Diletta Leotta'nın hocası rolüne giren Zlatan İbrahimovic ve partnerinin tanıtımı olay oldu.
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Con @buddyfit_it anche chi come me è sempre in viaggio, può finalmente avere un personal trainer sempre a disposizione. Workout personalizzati e lezioni live, insomma tutto quello che mi serve per tenermi in forma. E voi cosa aspettate, scaricate @buddyfit_it altrimenti lo dico ad Ibra!???????????? #buddyfit #stayfit #workout #fitness
Dünyanın en güzel spor spikerleri arasında gösterilen Diletta Leotta sevgilisi ve arkadaşları ile kendini doğanın kollarına attı. Yürüyüş sırasında arkadaşının kamerasına eğilerek poz veren ünlü spiker o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Açık renkli bir spor kıyafet tercih eden Leotta'nın paylaşımı beğeni rekoru kırdı.
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