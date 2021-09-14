Dilmen'in kazancıyla ilgili bomba iddia!

Uzun yıllar NTV'de Güntekin Onay ile yüzde 100 futbol programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, bu sezon TRT ekranlarında aynı programı Erbatur Ergenekon ile yapıyor. Daha önce Dilmen'in 1 milyon dolar maaş aldığı iddia edilmişti. Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım da paylaşımıyla bu iddiaları körükledi.

"BU RAKAMLARI NASIL VEREBİLİYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT,Rıdvan Dilmen'e yıllık 8.5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" ifadelerine yer verdi.

