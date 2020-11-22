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Dilovası’na SİT alanları müjdesi

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.11.2020 15:50 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’nın önemli sorunlarından biri olan SİT alanlarının kaldırılması konusunda beklenen müjdeyi verdi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir , Tavşancıl’da bin 100 dönümün SİT alanından çıkartıldığını ve bin 600 bağımsız parselin yer aldığı alanda vatandaşların mağduriyetinin giderildiğini belirtti.

Dilovası’na SİT alanları müjdesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’nın önemli sorunlarından biri olan SİT alanlarının kaldırılması konusunda beklenen müjdeyi verdi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir , Tavşancıl’da bin 100 dönümün SİT alanından çıkartıldığını ve bin 600 bağımsız parselin yer aldığı alanda vatandaşların mağduriyetinin giderildiğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Dilovası’nda Tavşancıl doğusu ve Tavşancıl kuzeyi doğal sit alanının da "Nitelikli doğal koruma alanı" ve "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendiğini belirtti.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Seçim beyannamemizde yer alan SİT alanlarının kaldırılması konusunda birçok kez ziyaret ettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’dan müjdeli haberi aldık. Bugün itibari ile Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda Tavşancıl Mahallemiz çevresinde yaklaşık bin 100 dönümlük alan üzerinde bulunan bin 600 bağımsız parselin sahiplerinin arazileri SİT alanı statüsünden kurtulmuş oldu. Bu alanlarımızın SİT alanından çıkartılması ile burada arazisi bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ile birlikte ilçemizde konut ve toplu konut projelerinin yoğunlaşması sağlanmış olacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Dilovası’na SİT alanları müjdesi

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