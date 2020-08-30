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Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Dilovası’na ulaşım hatlarında yapılan yeni düzenleme ile vatandaşların yaşadıkları ulaşım sorunları sona erdirilecek.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ulaşım konusunda yaşanan sorunları çözüme kavuşturdu.

Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor

Dilovası’na ulaşım hatlarında yapılan yeni düzenleme ile vatandaşların yaşadıkları ulaşım sorunları sona erdirilecek.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ulaşım konusunda yaşanan sorunları çözüme kavuşturdu. Bu kapsamda Başkan Şayir’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ile yaptığı görüşme sonrasında D100 karayolu üzerinden geçen 300, 301, 306 ve 500 hatlı seferlerin güzergahlarında düzenleme yapıldı. 1 Eylül’de yeni düzenleme ile çalışacak olan hatlar, vatandaşların Dilovası’na ulaşım konusunda yaşadıkları sorunları sona erdirecek.
Yeni güzergâh uygulaması ile 1 Eylül’den itibaren 300 numaralı hat, Umuttepe-Yavuz Sultan Selim Caddesi-Dilovası Merkez-Gebze arasında çalışacak. 500 numaralı hat ise Hereke’den kalkarak Dilovası Yavuz Sultan Selim Caddesi sonrasında Darıca Farabi Hastanesi’ne gidecek. Düzenleme ile 301 hattı Hereke’den gelerek, Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin ardından Gebze’ye ulaşacak. 306 hattı Diliskelesi’den gelerek Eynerce kavşağı-Yavuz Sultan Selim Caddesi- Bağdat Caddesi-Kaymakamlık sonrası Dilovası Devlet Hastanesi’ne gidecek. 308 numaralı hat da Tavşancıl’dan kalkarak Yavuz Sultan Selim Caddesi’nden Gebze’ye gidecek.
Dilovalılar’a ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak yeni güzergah düzenlemesi hakkında açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizin önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusunda yaptığımız görüşmeler sonrası halkımız Kocaeli’nin önemli noktalarına artık daha kolay ulaşım sağlayabilecek. Belirlenecek duraklar ve yapılacak yeni duraklarla halkımız artık D100 yolu kenarında zorlu koşullarda beklemeyecekler. İlçemizin ve halkımızın sorunları tek tek çözülmeye başlandı” dedi.

Dilovası’nda ulaşım sorunları çözüme kavuşuyor

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