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Fenerbahçe'yi reddettiğini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Yunanistan Ligi takımlarından PAOK forması giyen Dimitris Pelkas, Fenerbahçe iddialarını doğruladı ve teklif aldığını resmen açıkladı. Dimitris Pelkas, "Fenerbahçe'nin teklifi PAOK'ta kazandığımın 4 katı fazlaydı aama hayat, para demek değildir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi reddettiğini açıkladı

Yunan basınına konuşan 24 yaşındaki futbolcu Dimitris Pelkas, "Bir anda Türkiye'den teklif geldi. Benim için en önemli şey yaşadığınız çevredir, istenmek, sevilmektir. Bunlara sahipler miydi bilmiyorum. Teknik direktörüm ile oturup konuştuk. Beni PAOK'ta istediğini söyledi. Ben de zaten kalmak istiyordum ve kaldım" sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 4 KATIYDI''
Fenerbahçe'den aldığı teklif hakkında konuşan Pelkas, ''Reddetmesi çok zor bir teklifti. Herkes geleceğini sağlama almak için daha çok para ister. Ama hayat, para demek değildir. PAOK'ta paradan daha değerli şeylerim var. Fenerbahçe'nin teklifi PAOK'ta kazandığımın 4 katı fazlaydı'' diye konuştu.

24 yaşındaki Yunan 10 numara, geçen sezon PAOK formasıyla çıktığı 36 maçta 12 gol ve 11 asist üretmişti.(Sporx)

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Dimitris Pelkas Fenerbahçe paok

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