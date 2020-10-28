Dimitris Pelkas: Her şey çok hızlı gelişti!

Fenerbahçe'deki kariyerine hemen adapte olan ve takıma uyum sağlayan Dimitris Pelkas, Yunan basınına konuştu.
Yıldız oyuncu her şeyin hızlı geliştiğini aktararak, "Perşembe günü takımla ilk çalışmamdan sonra cumartesi günü hemen maça çıktım. Teknik direktörümüz benimle konuşarak, bana güvendiğini iletti. İlk maçında da gol atmak benim açımdan güzel oldu. Hızlı bir başlangıç yaptım. Son durumdan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye transferim de 1-2 gün içinde resmiyet kazandı zaten. İstediğim bir transferdi" ifadelerini kullandı.
Sarı - lacivertli formayla 2 resmi maça çıkan hücum oyuncusu, 1 gol atma başarısı gösterdi.
6-0'lık Galatasaray maçında sesim kalmamıştı...
Galatasaray'ın maçı ertelenebilir! İşte nedeni...
SON DAKİKA! Beklenen karar gerçekleşti! Ayrılıyor...
Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Trabzonspor zirveden kaosa
Newton gitti, Avcı geliyor!
Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada
Dilmen'den Atiba - Gustavo kıyaslaması
Milan 3 kez öne geçti, kazanamadı
Dilmen'den Mesut Özil yorumu
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
Çakır ve Palabıyık'a Devler Ligi'nde görev
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum