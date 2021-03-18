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Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi açıklaması

18.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas antrenman öncesi soruları yanıtladı. Zaman zaman şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Yunan oyuncu, "Savaşan bir Fenerbahçe için söz veriyorum" dedi.

Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas, Beşiktaş maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Dimitris Pelkas'ın açıklamaları...

EKSİKLERİMİZİ GİDERMELİYİZ

Kötü sonuçlar alıyoruz sezon başından itibaren kendi evimizde ama bunun üzerinde sürekli çalışıyoruz. Yunanistan Ligi ile kıyaslarsak Türkiye'yi, burada herkes birbirini yenebiliyor. Bu nedenle bu ligi daha çok seviyorum. Evimizdeyiz diyoruz ama taraftar olmadığı için tam anlamıyla evde de değiliz. Eksik kaldığımız noktaları geliştirip daha iyi olmalıyız.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ

Taraftarlarımızın üzgün olmaları, hayal kırıklığı yaşamaları normal. Onları üzdük. Savaşmak zorundayız derbide. Kendimize gelmeliyiz. Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde ve dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes.

"UMARIM ŞANS YANIMIZDA OLUR"

Şanssızız aynı zamanda. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Aslında bizim her zaman şampiyonluğa inancımız var. 11 maç ve kazanacak çok puan var. Beşiktaş'ın da maçları var. Bizim inancımız sonsuz. Aramızda konuştuk yenilgiden sonra. Kötü bir andı bizim için. Bu zamanlarda daha çok birlik olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. İnancımız var ama maç maç gitmek zorundayız. 2 ay sonrasını değil her maçı ayrı görmeliyiz. Sonrasında da olacakları hep birlikte göreceğiz.

"SÜPER LİG ZOR"

Farklı liglerde oynadım. Buradaki lig biraz daha zor. Herkes birbirine kaybediyor. Her şey belirsiz bu anlamda.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK AMA..."

Fenerbahçe'de çok fazla yeni oyuncu var, ben de geleli sadece 5 ay oldu. Bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel kimya oluşturmanız zor olabilir. Hedef şampiyonluk elbette ama bu anlamda da kendimizi geliştirmeliyiz.

"DEĞİŞİKLİK HEP İYİ OLMAZ"

Biz de bir söz vardır, ağaca değil ormana bakmalısınız. Yani parçaya değil bütüne bakmalısın. Tabii ki ligi kazanma şansımız var. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum. Bu tarz bir değişiklik (Fazla sayıda transfer, teknik adam değişikliği) olmuştu. Bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil. Bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmeliyiz

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
LAFA BAK YA Biz de bir söz vardır, ağaca değil ormana bakmalısınız. Yani parçaya değil bütüne bakmalısın. LA ZATEN ORTADA AĞAÇ YOKKİ ORMANA BAKALIM 40 HAFTALIK LİGDE 30 HAFTA GERİDE KALMIŞ, BUNUN YANINDA HAZIRLIK VE KUPA MAÇLARI HARİÇ SİZ DAHA KADRO KURAMAMIŞSINIZ, TEKNİK TAKTİK YOK KALKMIŞ ORMANDAN BAHSEDİYOR SİZİNKİSİ ANCAK SAMAN TARLASI OLUR
pelkası tutamaz bjk ta kimse tutamaz,.
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