Dimitris Pelkas'tan Beşiktaş derbisi açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas, Beşiktaş maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Dimitris Pelkas'ın açıklamaları...

EKSİKLERİMİZİ GİDERMELİYİZ

Kötü sonuçlar alıyoruz sezon başından itibaren kendi evimizde ama bunun üzerinde sürekli çalışıyoruz. Yunanistan Ligi ile kıyaslarsak Türkiye'yi, burada herkes birbirini yenebiliyor. Bu nedenle bu ligi daha çok seviyorum. Evimizdeyiz diyoruz ama taraftar olmadığı için tam anlamıyla evde de değiliz. Eksik kaldığımız noktaları geliştirip daha iyi olmalıyız.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ

Taraftarlarımızın üzgün olmaları, hayal kırıklığı yaşamaları normal. Onları üzdük. Savaşmak zorundayız derbide. Kendimize gelmeliyiz. Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde ve dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes.

"UMARIM ŞANS YANIMIZDA OLUR"

Şanssızız aynı zamanda. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Aslında bizim her zaman şampiyonluğa inancımız var. 11 maç ve kazanacak çok puan var. Beşiktaş'ın da maçları var. Bizim inancımız sonsuz. Aramızda konuştuk yenilgiden sonra. Kötü bir andı bizim için. Bu zamanlarda daha çok birlik olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. İnancımız var ama maç maç gitmek zorundayız. 2 ay sonrasını değil her maçı ayrı görmeliyiz. Sonrasında da olacakları hep birlikte göreceğiz.