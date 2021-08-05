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Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor

05.08.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor

BATUM (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Batum Arena

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Dinamo Batum: Kupatadze, Teidi, Azatskiy, Jigauri, Manjgaladze, Azarov, Mamuchashvili, Altunashvili, Kobakhidze, Chabradze, Flamarion

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare

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