Dinamo Batum-Sivasspor maçının ardından

BATUM (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarıda yaptıkları oyuncu değişiklikleri ve uyguladıkları taktiğin galibiyeti getirdiğini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, salgının yanı sıra çıkan yangınlarla sıkıntının had safhaya ulaştığını ve yaşananlara üzüldüklerini belirtti.

Yangınların son bulmasının en büyük temennileri olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, "İnşallah iyi bir şekilde atlatırız. Herkese geçmiş olsun. Herkes duyarlı şekilde hareket ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Aynı şekilde devam etmeli ve yangınlardan kurtulmamız gerekiyor. Allah hepimize sabır versin." diye konuştu.

Dinamo Batum deplasmanında zorlandıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "İstediğimiz oyunu özellikle ilk yarı oynayamadık. Beklentimizin altında bir oyun oynadık, panik yaptık. Rakibin kendi taraftarı önünde, dolu tribüne oynaması... Destek aldılar. Baskı kurdular ama biz yine güzel pozisyonlar yakalamaya çalıştık ama son paslara dikkat edemedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının çok farklı olduğunun altını çizen Çalımbay, şöyle devam etti:

"İkinci yarı hem yaptığımız değişiklikler hem de oyun taktiğimiz işe yaradı. Pas yapmaya başladık. Gerçek futbolumuzu oynamaya başladık. Sonlara doğru güzel iki gol attık ve galibiyet ile dönüyoruz. Bu takım ters bir takım ve deplasmanda daha iyi oynayan bir takım. O nedenle kendi sahamızda oynayacağımız maç, bu karşılaşmadan daha zor olacak. Bunun farkındayız ve ona göre hareket edeceğiz."

