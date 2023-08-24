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DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI! Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? İşte ilk 11'ler!

24.08.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana geldi. Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında avantajlı skoru elde etmeyi başardı. Karşılaşmayı İngiliz hakem Darren England yönetti. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise John Brooks oldu. Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ne zaman, kaçta?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı canlı yayınlandı. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi ile karşı karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar bu karşılaşma ile Avrupa'da 235. kez sahne almış oldu. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimiz rakibini son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Dinamo Kiev Beşiktaş maçının saati, kanalı ve ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı bugün (24 Ağustos Perşembe) saat 20.00'de başladı.

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlandı.

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK11'LER

Dinamo Kiev 11'i: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn

Beşiktaş 11'i: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar

BEŞİKTAŞ BU SEZON AVRUPA'DA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 karşılaşmadan da üstünlükle ayrıldı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

SİYAH-BEYAZLILARIN AVRUPA'DA 235'NCİ MAÇI

Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te kozlarını paylaşacak. Böylelikle Beşiktaş, Avrupa'da 235. kez sahne almışl olacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında çıktığı 234 maçta 88 üstünlük, 47 eşitlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.

Bahsi geçen karşılaşmalarda 309 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 349 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.


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