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  4. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun çifte kupa sevinci

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun çifte kupa sevinci

14.05.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, "Finale ulaşıp onu kaybettiğinizde bu bir kederdir. Bu yüzden finaller kazanmak içindir, oynamak için değil." açıklamasında bulundu.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun çifte kupa sevinci

Ukrayna'da yayın yapan Football 1 TV'ye konuşan Rumen teknik adam, Kiev ekibiyle birlikte geçirdiği ilk sezonda, hem lig şampiyonluğunu hem de Ukrayna Kupası'nı kazanmış olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, Dinamo Kiev'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten 75 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncular bana güvendi. Benim yapmalarını istediğim şeyi yaptılar. İlk günden beri onlara bacaklarına değil, zihinlerine ihtiyacım olduğunu söylüyordum. Futbolda en önemli olan şey, kalbinizin onun için atmasıdır. Bunu yaparsanız, kupa kazanır ve oyunun tadını çıkarırsınız." dedi.

Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından dün akşam Ukrayna Kupası finalinde Zorya'yı 1-0 mağlup ederek zafere ulaşmıştı.

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