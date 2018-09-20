SPOR

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.09.2018 20:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Izet Hajrovic'in iki golle yıldızlaştığı maçta Dinamo Zagreb'e farklı galibiyeti getiren diğer golleri Sunjic ve Dani Olmo kaydetti. Pazartesi günü Beşiktaş'la derbi mücadelesi verecek olan Fenerbahçe'nin tek sayısı ise Roman Neustadter'den geldi.

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Hırvat ekibi maça hızlı başladı ve ilk dakikadan itibaren oyunda kontrolü eline aldı. 9'da Olo'nun pasında Stojanovic'in şutunu Harun kurtardı. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Dinamo Zagreb öne geçti. Gavronavic'in asistinde Sunjic çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

İkinci golü arayan Hırvatlar, 27. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Izet Hajrovic ile amacına ulaştı ve durum 2-0 oldu. Dinamo Zagreb dinmek bilmedi. 30'da Gavranovic ve 37'de Hajrovic gole yaklaşsa da ağları bulamadı.

Fenerbahçe ikinci devreye hızlı girdi. 47'de İsmail Köybaşı'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal'dan seken topu Roman Neustadter kafayla tamamladı ve farkı bire indirdi: 2-1. Oyunda bir an olsa da dengeyi kuran Fenerbahçe, beraberlik golünü ararken, İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal'ın anlaşmazlığı sonrası Hajrovic'in golüyle 3-1 geriye düştü.

Bu golden 3 dakika sonra bu kez Dani Olmo sahneye çıktı ve Dinamo Zagreb adına skoru 4-1'e getirdi. 5. golü arayan Hırvat ekibinde Sunjic'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, Harun'un müdahalesinin ardından direkte patladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1'lik farklı mağlubiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

STAT: Maksimir
SAAT: 22.00
HAKEM: Craig Pawson
YAYIN: BeIN SPORTS Haber

DINAMO ZAGREB: Livakovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic, Orsic, Gavranovic, Olmo
TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Eljif, Alper, Benzia, Aatif, Frey
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada, ev sahibi Dinamo Zagreb, Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Orsic'in Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada topu sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştıramadı. Gavranovic'in pasında topla buluşan Sunjic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
26. dakikada Chahechouhe sağ kanattan getirdiği topu rakip ceza sahası önündeki Eljif Elmas'a verdi. Eljif Elmas'ın şutu üstten farkla auta çıktı.
27. dakikada Hajrovic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Dinamo Zagreb atağında Gavranovic'in topuk pasında topla buluşan Hajrovic'in gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-0.
33. dakikada Benzia'ya yapılan faulün adından İsmail Köybaşı serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti. İsmail'in şutunda Dinamo Zagreb kalecisi Livakovic topu kornere çeldi.
37. dakikada Hajrovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Emir Dilaver topla buluştu. Emir Dilaver'in bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Yaşanan karambolün ardından kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Dinamo Zagreb 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe, Neustaedter'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Neustaedter, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
57. dakikada ev sahibi takım Hajrovic'in golüyle yeniden farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Olmo'nun pasında topla buluşan Hajrovic, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-1.
60. dakikada Dinamo Zagreb, Olmo'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi takımın 3. golünün asistini yapan Olmo sağ kanattan gelişen atakta Stojanovic'in pasında Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Olmo'nun şutunda top Harun Tekin'in sağ tarafından ağlarla buluştu: 4-1.
64. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Frey'in penaltı noktasına yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta çıktı.
80. dakikada Hajrovic'in sağ kanattan kulladığı köşe vuruşunda, Gavranovic'in şutunda top savunmadan döndü. Yeniden topla buluşan Gavranovic'in şutunda Harun Tekin gole izin vermedi.
84. dakikada Theophile-Catherine'nin kaleciye geri pasında, o sırada rakip ceza alanı içinde kramponunu bağlayan Slimani araya girdi ve topu kaptı. Slimani, rakip kaleci Livakovic'den sıyrılmaya çalışırken vuruşunu yaptı ancak Livakovic gole engel oldu.

Mücadele ev sahibi Dinamo Zagreb'in 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Maksimir
Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)
Dinamo Zagreb: Livakovic, Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Rrahmani, Stojanovic, Sunjic, Gojak, Hajrovic (Dk. 81 Doumbia), Orsic (Dk. 76 Kadzior), Gavranovic (Dk. 85 Budimir), Olmo
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk (Dk. 80 Slimani), Benzia (Dk. 65 Jailson), Chahechouhe (Dk. 64 Barış Alıcı), Frey
Gol: Dk. 16 Sunjic, Dk. 27 ve Dk. 57 Hajrovic, Dk. 60 Olmo (Dinamo Zagreb), Dk. 47 Neustaedter (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 44 Hajrovic, Dk. 64 Gojak, Dk. 77 Sunjic, (Dinamo Zagreb), Dk. 63 İsmail Köybaşı, Dk. 69 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, bundan önceki maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkan Skrtel, Jailson, Ayew ve Slimani'nin yerine Reyes, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Frey'e şans verdi.

Takımla birlikte Hırvatistan'a gelen ancak dün akşamki son antrenmanda sakatlanan Skrtel ile sakatlığı bulunan Isla 18 kişilik kadroda yer almadı. Sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım ile teknik direktörün tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Valbuena ise Zagreb'e getirilmedi.

Bu arada, 18 kişilik kadroda yer almayan Skrtel ile Isla, karşılaşma öncesinde saha kenarından maçı takip eden engelli Hırvat taraftarlarla selamlaşıp sohbet etti.

Fenerbahçe'nin ilk Hırvat rakibi
Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmezken, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin bu ülkeden ilk rakibi oldu. Dinamo Zagreb ise daha önce eski adıyla UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti.

Eski Galatasaraylı kadroda
Bir dönem Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu İzet Hajrovic, Fenerbahçe karşısında sahada yer aldı. 2013-2014 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hajrovic, geçen sezon ortasında Zagreb ekibine transfer olmuştu.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına Hırvat taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı 20 bin civarında Hırvat taraftar izlerken, Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını destekledi.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi maçları beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak!Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi maçları beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak!
Beşiktaş - Sarpsborg maçı canlı izle! Alternatif şifresiz kanallar! Beşiktaş - Sarpsborg maçı canlı izle! Alternatif şifresiz kanallar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı

UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 66 yorum
Avrupa'ya hiç gitmeseler daha iyi..
tuttugum takimda bile hayir yok, bu laneti nasil kaldiracagim bilmiyorum :(
Bir takım bu kadar kötü olamaz.iyi olmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.ilk 30 dakikada 2 gol 3.ligte bile bu kadar kolay gol yenmez.
nerdesiniz zico,ersun yanal
Berbat oyun kötü koku.
Türkiye'yi Beşiktaş mükemmel temsil ediyor.. Fenerbahçe'de umut yok..
aykut hocayı mumla arıyacağızzzz
kongrede ali koça oy veren delegeler alın size başkan ve takım yazık yazık koskoca takımın düştüğü hale bakın gurur duyun eserinizle
fb rezil oldu ya 20. dak 2-0 bu cocuda manyak çıktı slimani nerde skrtel nerde valbuena nerde ekici nerde 8. sınıf futbolcularla kadro kuruo bjk bizi 5 ler h sonu
Katılmasınlar daha iyi bence..
kardeşim bu takımdan hasan ali,şener,m.topal,alper,ismail,reyes,neustader gidip yerlerine oyuncu alınmadığı sürece bi bok olmaz.2.ligde oynayacak kapasiteleri yok bunların.bunkarı topçu diye oynatan teknik adamlar da iyi oyuncular diye yalayan yalaka yorumcuların da .....
gerçekten fenerbahçe çok kötü !!! transferler vasat sıradan hocanın da ne yapmaya çalıştığını anlayan yok! aykutu arayacağımızı hiç düşünmezdim! gerçekten durum çok ama çok vahim bjk 5 lik yapar bizi şimdiden söyliyeyim
Soldado yu kesip Frey i Avrupa listesine yazan zihniyete alkış. Ali KOÇ eserin ortada. övün sen. Taraftara oynamsya devam soytari.
Bu Fenerden cacık olmaz 2.lig takımı gibi oynuyor.teknik direktör cocu da bu işten anlmıyor daha çok gol yer
Hakan Şükür attı. Heeé.
Sayın Cocu Diego Reyes, Ayew gibi adamları bu takımda oynatmaya, Barış’ı inatla sol önde oynatmaya devam edersen hem sen hemde bu takım daha çok madara olacaktır. GOOD BY COCU
yazıklar olsun...
topunuz istifa edin kapatın kulübü bu kadar rezillk olmaz kanser olduk yine
FB.de Ş.GÜNEŞ hoca olsaydı şu kadro ile ZAGREB e fark atardı.. COCU KOKTU KOKTU.
ALİ KOÇ FENERBAHÇEYE YARAMADI!!!
cocu bitirdin fenerbahçeyi. zaten can çekişiyorsu tam öldü. aykut kocamana laf soyleyenler beşiktaş maçını beklesin
mac suan 4-1 yenik durumdayiz .macin en iyisi kaleci Harun.Bu senede bize husran isik falan yok.igrenc bir mac bugun bir mahallede oynanan macdan 11 cocuk cikarilsaydi bundan kotu olmazdi.Bir fenerli olarak utaniyorum.Besiktasi yensen ne olur ulkemi temsil edemedikden sonra.Ya yenilmeninde adabi olmali...vah ki vah
fener normalde bjk de yenilicekti.şansına yendi ama sonu gelmez.avrupaya onlar yerine başka takım gitmeliydi
Boyna top çeviriyorlar.4 -1 kim önde..? Bu takımın tamamını satın genç takımla ve teknik direktörüyle çıkın maçlara daha kötüsü olamaz .Enazından takımın borcu olmaz..
feneve tecavüz ediyorlar
konya yı zar zor yendiniz medya sizi göklere çıkartı buyurun bırdan yakın
slimaniyi galatasaraya versinler şampiyonlar liginde 6 atsın. bizde yedek zaten. gzekalı cocu
şike yapamadı fenev
SURİYELİLERE FORMA GİYDİRİP SAHAYA SÜRMÜŞLER
Türkiye'nin yüz karası fenev
şikebahçeyi tarumar ettiler
Adam bu isin cocusunu cikardi:)
aykut hocayı mumla arıyacağız belli oldu. onu küçümseyenler siz de hayal kurun ofansif takım diye adam ölü takımdan 2 . yaptı bu takım olsaydı burada olmazdık
en kötüsüyle aykutun feneri takımdı şu an fener takım falan değil
EEE YATIP KALKIP TÜRK HAKEMLERİNE DUA EDİN İŞTE GERÇEK FENER. HAKEM RESMEN 5 İNCİ VE 6 INCI GOLE MUSADE ETMEDİ
SİZ GİDİN 3 BAŞ KÖY TAKIMIYLA OYNAYIN
EMEK HIRSIZLARI ŞİKECİLER
işin cocuyla alakası yok takımda ruh yok haftalardır yeniliyor eleştiriliyor futbolcular insanda gurur olur bari bu hafta eleştirilmeyelim diyip az mücadele eder
Yazıklar olsun hepinize ! Frey nedir ya adam 90 dk nasıl kalabiliyor sahada sürekli yürüdü adam. Soldado’nun suçu neydi Cocu denen geri ??? Ruhsuz kepazeler Allahsızlar !!!
BUNLARI T F F 5 YIL EDİRNEDEN ÖTEYE SALMASIN. ÜLKENİN İMAJIDA YERLE BİR OLUYOR
Diğer Haberler
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!

Oleg Fomenko: Akhisar deplasmanında her takım zorlanacaktır

Oleg Fomenko: Akhisar deplasmanında her takım zorlanacaktır

Geir Bakke: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gider

Geir Bakke: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gider

Avrupa Ligi'ne damga vuran gol

Avrupa Ligi'ne damga vuran gol

Akhisar, Avrupa'ya kötü başladı!

Akhisar, Avrupa'ya kötü başladı!

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.