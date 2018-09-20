Fenerbahçe, Hırvatistan'da dağıldı

Bu golden 3 dakika sonra bu kez Dani Olmo sahneye çıktı ve Dinamo Zagreb adına skoru 4-1'e getirdi. 5. golü arayan Hırvat ekibinde Sunjic'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, Harun'un müdahalesinin ardından direkte patladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1'lik farklı mağlubiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe ikinci devreye hızlı girdi. 47'de İsmail Köybaşı'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal'dan seken topu Roman Neustadter kafayla tamamladı ve farkı bire indirdi: 2-1. Oyunda bir an olsa da dengeyi kuran Fenerbahçe, beraberlik golünü ararken, İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal'ın anlaşmazlığı sonrası Hajrovic'in golüyle 3-1 geriye düştü.

İkinci golü arayan Hırvatlar, 27. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Izet Hajrovic ile amacına ulaştı ve durum 2-0 oldu. Dinamo Zagreb dinmek bilmedi. 30'da Gavranovic ve 37'de Hajrovic gole yaklaşsa da ağları bulamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Hırvat ekibi maça hızlı başladı ve ilk dakikadan itibaren oyunda kontrolü eline aldı. 9'da Olo'nun pasında Stojanovic'in şutunu Harun kurtardı. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Dinamo Zagreb öne geçti. Gavronavic'in asistinde Sunjic çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada, ev sahibi Dinamo Zagreb, Sunjic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Orsic'in Fenerbahçe ceza sahasına yaptığı ortada topu sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştıramadı. Gavranovic'in pasında topla buluşan Sunjic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 26. dakikada Chahechouhe sağ kanattan getirdiği topu rakip ceza sahası önündeki Eljif Elmas'a verdi. Eljif Elmas'ın şutu üstten farkla auta çıktı. 27. dakikada Hajrovic farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Dinamo Zagreb atağında Gavranovic'in topuk pasında topla buluşan Hajrovic'in gelişine çektiği şutta, meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarına gitti: 2-0. 33. dakikada Benzia'ya yapılan faulün adından İsmail Köybaşı serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçti. İsmail'in şutunda Dinamo Zagreb kalecisi Livakovic topu kornere çeldi. 37. dakikada Hajrovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Emir Dilaver topla buluştu. Emir Dilaver'in bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Yaşanan karambolün ardından kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.

47. dakikada Fenerbahçe, Neustaedter'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Neustaedter, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 57. dakikada ev sahibi takım Hajrovic'in golüyle yeniden farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Olmo'nun pasında topla buluşan Hajrovic, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-1. 60. dakikada Dinamo Zagreb, Olmo'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi takımın 3. golünün asistini yapan Olmo sağ kanattan gelişen atakta Stojanovic'in pasında Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Olmo'nun şutunda top Harun Tekin'in sağ tarafından ağlarla buluştu: 4-1. 64. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Frey'in penaltı noktasına yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta çıktı. 80. dakikada Hajrovic'in sağ kanattan kulladığı köşe vuruşunda, Gavranovic'in şutunda top savunmadan döndü. Yeniden topla buluşan Gavranovic'in şutunda Harun Tekin gole izin vermedi. 84 . dakikada Theophile-Catherine'nin kaleciye geri pasında, o sırada rakip ceza alanı içinde kramponunu bağlayan Slimani araya girdi ve topu kaptı. Slimani, rakip kaleci Livakovic'den sıyrılmaya çalışırken vuruşunu yaptı ancak Livakovic gole engel oldu.

MAÇTAN NOTLAR UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, bundan önceki maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya çıkan Skrtel, Jailson, Ayew ve Slimani'nin yerine Reyes, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Frey'e şans verdi.

Takımla birlikte Hırvatistan'a gelen ancak dün akşamki son antrenmanda sakatlanan Skrtel ile sakatlığı bulunan Isla 18 kişilik kadroda yer almadı. Sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım ile teknik direktörün tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Valbuena ise Zagreb'e getirilmedi.

Bu arada, 18 kişilik kadroda yer almayan Skrtel ile Isla, karşılaşma öncesinde saha kenarından maçı takip eden engelli Hırvat taraftarlarla selamlaşıp sohbet etti.

Fenerbahçe'nin ilk Hırvat rakibi

Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmezken, Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb, sarı-lacivertlilerin bu ülkeden ilk rakibi oldu. Dinamo Zagreb ise daha önce eski adıyla UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti.

Eski Galatasaraylı kadroda

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu İzet Hajrovic, Fenerbahçe karşısında sahada yer aldı. 2013-2014 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hajrovic, geçen sezon ortasında Zagreb ekibine transfer olmuştu.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçına Hırvat taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı 20 bin civarında Hırvat taraftar izlerken, Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını destekledi.

