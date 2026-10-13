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Dinamo Zagreb - Anderlecht Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Dinamo Zagreb ile Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşmada bir araya geliyor. Takımların son form durumları ve eksik oyuncular konusunda önemli detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Dinamo Zagreb - Anderlecht Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Dinamo Zagreb
Perşembe 22:00
15.10.2026
Anderlecht
Stadyum: Maksimir Yayın: tabii Spor

Dinamo Zagreb ile Anderlecht, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Maksimir sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Dinamo Zagreb ve Anderlecht, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. İki takım için de kritik bir grup maçı olarak öne çıkıyor.

Takımların güncel form bilgileri
Dinamo Zagreb

tüm kulvarlar

  • 16.09.2026 Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi B
  • 26.08.2026 Viking 3-1 Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi M
  • 18.08.2026 Dinamo Zagreb 2-2 Viking Şampiyonlar Ligi B
  • 11.08.2026 Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi G
  • 04.08.2026 Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Zalgiris Şampiyonlar Ligi G
Anderlecht

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Belçika 1. Ligi G
  • 19.09.2026 Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Belçika 1. Ligi G
  • 16.09.2026 Anderlecht 1-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.09.2026 KV Mechelen 0-1 Anderlecht Belçika 1. Ligi G
  • 06.09.2026 Anderlecht 0-0 KRC Genk Belçika 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde yalnızca bir maç oynayıp, bir beraberlik alarak grup aşamasına başladı. Öte yandan Anderlecht, grup aşamasında 5 maçta 4 galibiyet elde etti ve toplamda 11 gol kaydetti, bu da onların hücum gücünü ortaya koyuyor.

Eksik Oyuncular

Dinamo Zagreb

5 eksik
Robert Mudrazija Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ivan Nevistic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Paul Tabinas Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Fran Topic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Noah Nsoki Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Anderlecht

5 eksik
Ilias Koutsoupias Yok Statü Gereği
Sakat Uyluk Sakatlığı
Giulian Biancone Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Şüpheli
Ilay Camara Sakat Ayağından Sakat

Dinamo Zagreb kadrosunda Robert Mudrazija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Nevistic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul Tabinas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Fran Topic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Noah Nsoki (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği), Giulian Biancone (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Ilay Camara (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Dinamo Zagreb - Anderlecht maçı ne zaman?

15 Ekim 2026'da oynanacak.

Dinamo Zagreb - Anderlecht maçı saat kaçta?

Maç 22:00'de başlayacak.

Dinamo Zagreb - Anderlecht maçı hangi kanalda?

Maç Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Dinamo Zagreb - Anderlecht maçında hangi oyuncular eksik?

Dinamo Zagreb'de Robert Mudrazija, Ivan Nevistic, Paul Tabinas, Fran Topic, Noah Nsoki; Anderlecht'te ise Ilias Koutsoupias, Giulian Biancone ve Ilay Camara eksik.

Dinamo Zagreb ve Anderlecht'in ligde kaç puanı var?

Bu konuda veri bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Dinamo Zagreb
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