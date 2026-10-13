Dinamo Zagreb - Anderlecht Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb Perşembe 22:00 Anderlecht

Dinamo Zagreb ile Anderlecht, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Maksimir sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Dinamo Zagreb ve Anderlecht, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. İki takım için de kritik bir grup maçı olarak öne çıkıyor.

Takımların güncel form bilgileri Dinamo Zagreb tüm kulvarlar Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi B

Viking 3-1 Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi M

Dinamo Zagreb 2-2 Viking Şampiyonlar Ligi B

Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi G

Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Zalgiris Şampiyonlar Ligi G Anderlecht tüm kulvarlar Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Belçika 1. Ligi G

Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Belçika 1. Ligi G

Anderlecht 1-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi M

KV Mechelen 0-1 Anderlecht Belçika 1. Ligi G

Anderlecht 0-0 KRC Genk Belçika 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde yalnızca bir maç oynayıp, bir beraberlik alarak grup aşamasına başladı. Öte yandan Anderlecht, grup aşamasında 5 maçta 4 galibiyet elde etti ve toplamda 11 gol kaydetti, bu da onların hücum gücünü ortaya koyuyor.

Eksik Oyuncular Dinamo Zagreb 5 eksik Robert Mudrazija Ivan Nevistic Paul Tabinas Fran Topic Noah Nsoki Anderlecht 5 eksik Ilias Koutsoupias Giulian Biancone Ilay Camara

Dinamo Zagreb kadrosunda Robert Mudrazija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Nevistic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul Tabinas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Fran Topic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Noah Nsoki (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Anderlecht kadrosunda Ilias Koutsoupias (Yok - Statü Gereği), Giulian Biancone (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Ilay Camara (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.