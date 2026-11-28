UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise kentte yaşanan ulaşım sorunları nedeniyle Türk taraftarlar zor durumda kaldı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Batum'da çok sayıda uçuşun iptal edilmesi üzerine maç için Gürcistan'a giden çok sayıda Beşiktaş taraftarı Türkiye'ye dönüş yapamadı. Taraftarlar, bugün gerçekleştirilecek seferleri beklemek üzere Batum Havalimanı'nda kaldı.

HAPOEL BEER-SHEVA ATKISI AÇTI

Bugün Batum Havalimanı'nda bekleyiş sürerken Hapoel Beer-Sheva taraftarlarından birinin hareketi iki takımın taraftarları arasında gerginliğe neden oldu.

İsrail ekibinin taraftarı, Türk yolcuların ağırlıkta bulunduğu terminal bölümünde takımının atkısını açarak havaya kaldırdı. Bu harekete tepki gösteren Türk yolcuların karşılık vermesiyle havalimanında tansiyon yükseldi.

GÜRCİSTAN POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Terminalde yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine Gürcistan polisi olaylara müdahale etti. Hapoel Beer-Sheva taraftarını Türk yolcuların bulunduğu bölümden uzaklaştıran güvenlik güçleri, şahsı havalimanının farklı bir noktasına alarak ortamı sakinleştirdi.