UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizlerden Fenerbahçe, D gurubundaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Akhisar ve Beşiktaş ile birlikte Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb - Anderlecht ve Spartak Travna takımları ile D grubunda yer alıyor. Hırvatistan takımı olan Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de ligde 3 hafta sonra alınan galibiyet sonrasında yüzler gülüyor ve moraller yerinde. Peki Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek. Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.
Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi maçları için de hangi kanaldan yayınlanacağı yönünde belirsizlik sürüyor. Türkiye'de hangi kanalda ya da hangi platformun Avrupa Ligi maçlarını yayınlanacağı henüz belli değil. Tivibu mu yoksa beIN Sports mu yayınlayacak maç saatine kadar açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri yakında takip edip anında sizlerle paylaşacağız. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının yayınlayacak ulusal kanallardan bazıları şöyle; İdman TV, DAZN, ESPN, BT Sports Extra, Klik Sport, Arena Sport 3, RMC Sport, RTL 7, Fox Sport, Look Sport, TeleClub Sport Live, TV2 Sumo...
Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe arasında 20 Eylül 2018 günü oynanacak olan, UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçının biletleri 11 Eylül 2018 Salı günü saat 10:00 itibari ile satışa çıktı. Bilet almak isteyen taraftarlarımız pasaport fotokopileri ve seyahat bilgileri ile birlikte, stadımızda bulunan kombine&bilet satış merkezine gelerek biletlerini temin edebileceklerdir. Bilet ücreti 14 Euro olup, ödeme sadece Euro üzerinden alınacaktır.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BU HAFTA NE SONUÇLAR ALDI?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakipleri Anderlecht, Spartak Trnava ve Dinamo Zagreb haftayı puan kaybıyla bitirdi. Hırvatistan Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Zagreb, sahasında Rijeka önünde 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Böylece 14 puana yükselen Zagreb ekibi, maç fazlasıyla liderliğe çıktı.
Belçika Ligi'nin 6. haftasında Anderlecht, evinde Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Art arda iki haftadır puan kaybeden Anderlecht, 13 puanla 3. sıraya yerleşti.
Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 7. haftasında konuk olduğu Trencin'e 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti üç maça çıkan Spartak Trnava, 8 puanla 7. sıraya geriledi.
Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında, 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Zagreb'teki Maksimir Stadyumu’ndaki maç yerel saatle 21.00’de (TSİ 22.00) başlayacak.
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Maksimir Stadyumu'nda 19 Eylül Çarşamba günü yerel saat ile 17.45’te (TSİ 18.45) Dinamo Zagreb'in bir futbolcusuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Dinamo Zagreb’in maçtan önce stadyumdaki son antrenmanı da yerel saat ile 18.15’te (TSİ 19.15) başlayacak.
Teknik direktörümüz Phillip Cocu ve bir futbolcumuz, 19 Eylül Çarşamba günü yerel saat ile 19.00’da (TSİ 20.00) Maksimir Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçemizin maçtan önceki son antrenmanı Maksimir Stadyumu’nda yerel saat ile 19.30’da (TSİ 20.30) başlayacak.
İki takımın da antrenmanlarının ilk 15 dakikası basına açık olacak.
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