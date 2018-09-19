UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizlerden Fenerbahçe, D gurubundaki ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Akhisar ve Beşiktaş ile birlikte Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb - Anderlecht ve Spartak Travna takımları ile D grubunda yer alıyor. Hırvatistan takımı olan Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de ligde 3 hafta sonra alınan galibiyet sonrasında yüzler gülüyor ve moraller yerinde. Peki Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte detaylar...

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek. Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.