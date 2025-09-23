SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Dinamo Zagreb maçı öncesi Domenico Tedesco'dan Mourinho yanıtı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile kritik bir maça çıkıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, “Hiçbir zaman uzağı düşünmem, baskıya alışığım. İstediğim seviyeden uzağız ama sorunları çözmek için çok çalışıyoruz.” diyerek hem hedeflerini hem de takımın durumunu anlattı. Tedesco'nun kendisine sorulan Mourinho sorusuna yanıtı ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Dinamo Zagreb maçı öncesi Domenico Tedesco'dan Mourinho yanıtı!
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maksimir Stadı’nda konuşan İtalyan çalıştırıcı, Avrupa arenasındaki hedeflerini anlatarak, "Fenerbahçe teknik direktörü olduğunuz zaman hedefiniz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir. Ancak benim felsefem şudur: Hiçbir zaman uzağı düşünmem, çünkü çok uzağı düşünürseniz bir adımı atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

"BASKIYA ALIŞIĞIM"

Dinamo Zagreb maçı öncesi Domenico Tedesco dan Mourinho yanıtı! 1

Çalıştığı takımlarda sürekli baskı hissettiğini dile getiren Tedesco, "Burayı, Spartak Moskova ve Schalke ile kıyaslayabilirim. Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİM SEVİYEDEN UZAĞIZ"

Dinamo Zagreb maçı öncesi Domenico Tedesco dan Mourinho yanıtı! 2

Takımın mevcut durumunu da değerlendiren genç teknik adam, antrenman eksikliğine vurgu yaptı:

"İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Evet problemimiz var. Bahane olarak söylemiyorum çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçta iyi bir oyun sergileyemedik. İyi diziliş sergileyemedik. Son maçlarda çok fazla top kaybettik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ekibimin ve benim işim bunu çözmek."

Dinamo Zagreb’i analiz ettiklerini belirten Tedesco, rakipleri için "Futbol oynamak isteyen, cesur ve ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Onları tebrik ediyorum." dedi.

"AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMİYORUM"

Dinamo Zagreb maçı öncesi Domenico Tedesco dan Mourinho yanıtı! 3

Trabzonspor maçına da değinen Tedesco, "Trabzonspor'a karşı kazandık, çok baskı vardı. İkinci maçımızda iyi değildik ama kazanmaya çok yakındık. Üçüncü maçımızda çok kötüydük. Bu bir gerçek. Bazen yukarı çıkmak için aşağıya inmeniz gerekiyor. Başlangıçta işler iyi olsaydı teknik adam değişikliğine gerek kalmazdı. Problemler var. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Bazı problemler var, bu bir gerçek. Bunları çözmek için çalışıyoruz." sözleriyle takımın gelişim sürecine dikkat çekti.

MOURINHO'YA CEVAP

Dinamo Zagreb maçı öncesi Domenico Tedesco dan Mourinho yanıtı! 4

Tedesco, basın toplantısında kendisine sorulan; "Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef' demişti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Geçmişte ne oldu, ne söylendi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Avrupa Ligi turnuvasını da seviyorum ve bu turnuvada oynamaktan dolayı mutluyum."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç'tan duygusal veda mektubu! Ali Koç'tan duygusal veda mektubu!
Yeni başkan Sadettin Saran Samandıra'da! İlk sözleri dikkat çekti: Hiç merak etmeyin...Yeni başkan Sadettin Saran Samandıra'da! İlk sözleri dikkat çekti: Hiç merak etmeyin...
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe mourinho Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.