Dinamo Zagreb maçı öncesi Domenico Tedesco'dan Mourinho yanıtı!

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maksimir Stadı’nda konuşan İtalyan çalıştırıcı, Avrupa arenasındaki hedeflerini anlatarak, "Fenerbahçe teknik direktörü olduğunuz zaman hedefiniz her turnuvada maksimumu gerçekleştirmektir. Ancak benim felsefem şudur: Hiçbir zaman uzağı düşünmem, çünkü çok uzağı düşünürseniz bir adımı atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

"BASKIYA ALIŞIĞIM"

Çalıştığı takımlarda sürekli baskı hissettiğini dile getiren Tedesco, "Burayı, Spartak Moskova ve Schalke ile kıyaslayabilirim. Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİM SEVİYEDEN UZAĞIZ"

Takımın mevcut durumunu da değerlendiren genç teknik adam, antrenman eksikliğine vurgu yaptı:

"İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Evet problemimiz var. Bahane olarak söylemiyorum çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçta iyi bir oyun sergileyemedik. İyi diziliş sergileyemedik. Son maçlarda çok fazla top kaybettik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ekibimin ve benim işim bunu çözmek."

Dinamo Zagreb’i analiz ettiklerini belirten Tedesco, rakipleri için "Futbol oynamak isteyen, cesur ve ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkarıyorlar. Onları tebrik ediyorum." dedi.

"AMERİKA’YI YENİDEN KEŞFETMİYORUM"

Trabzonspor maçına da değinen Tedesco, "Trabzonspor'a karşı kazandık, çok baskı vardı. İkinci maçımızda iyi değildik ama kazanmaya çok yakındık. Üçüncü maçımızda çok kötüydük. Bu bir gerçek. Bazen yukarı çıkmak için aşağıya inmeniz gerekiyor. Başlangıçta işler iyi olsaydı teknik adam değişikliğine gerek kalmazdı. Problemler var. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum. Bazı problemler var, bu bir gerçek. Bunları çözmek için çalışıyoruz." sözleriyle takımın gelişim sürecine dikkat çekti.

MOURINHO'YA CEVAP

Tedesco, basın toplantısında kendisine sorulan; "Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef' demişti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Geçmişte ne oldu, ne söylendi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Avrupa Ligi turnuvasını da seviyorum ve bu turnuvada oynamaktan dolayı mutluyum."