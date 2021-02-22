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Dinçer: "Toroslardaki kıraç alan sanayi sitesi olarak işaretlenmeli”

22.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Dinçer: "Toroslardaki kıraç alan sanayi sitesi olarak işaretlenmeli”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Toroslardaki kıraç alanın, konut alanından çıkarılıp, sanayi sitesi olarak işaretlenmesi gerektiğini söyledi.Dinçer, Toroslar ilçesinde girişimleri sonucu sanayi sitesi olarak işaretlenen ancak daha sonra çevre düzenleme planında konut alanı olarak işaretlenen kıraç ve tarım arazisi vasfını yitirmiş alanın konut alanından çıkarılarak yerine 6 bin işyeri kapasiteli sanayi sitesi yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması amacıyla sanayi sitesinde yer alacak mesleklerin ihtisas odası başkanlarıyla durum değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Toroslardaki kıraç alanın, konut alanından çıkarılıp, sanayi sitesi olarak işaretlenmesi gerektiğini söyledi.
Dinçer, Toroslar ilçesinde girişimleri sonucu sanayi sitesi olarak işaretlenen ancak daha sonra çevre düzenleme planında konut alanı olarak işaretlenen kıraç ve tarım arazisi vasfını yitirmiş alanın konut alanından çıkarılarak yerine 6 bin işyeri kapasiteli sanayi sitesi yapılması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması amacıyla sanayi sitesinde yer alacak mesleklerin ihtisas odası başkanlarıyla durum değerlendirmesinde bulundu. Başkan Dinçer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sabit Yelkovan, Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Kabaali, Matbaacılar Odası Başkanı Bora Tuğay, Hurdacılar Odası Başkanı Mehmet Koçyiğit, Giyim Eşyası Odası Başkanı Halim Çavuşoğlu, Sıhhi Tesisatçılar Güneş Enerjisi İmalatçıları Satıcıları Odası Başkanı Hasan Çokgün, Camcılar Odası Başkanı Mehmet Torun ve Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Bekir Yücesoy katıldı. Toplantıda konuşan Dinçer, Mersin’in sanayi sitesi sorununun bugünün değil geçmişin birikimi ile ilerleyen, kentin en önemli sorunlarının başında geldiğini söyledi. Dinçer, "Bu sorunun çözülebilmesi için birliğimiz son 15 yıldır yerel ve merkezi idare düzeyinde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Ancak kentin planlamasında yaşanan sorunlar ve kararlar nedeniyle kentin ticaret, konut, sanayi ve çevre alanları iyi şekilde yönetilememektedir” dedi.

"Sanayi sitelerinde iş yerleri yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaktadır"
Mersin’de sanayi siteleri ve sanayi sitelerinin dışında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut durumlarıyla ilgili konuşan Dinçer, "Mersin Sanayi Sitesi, Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi, Mezitli Sanayi Sitesi, Mersin Toroslar Sanayi Sitesi’nde toplam işyeri sayısı bin 358’dir. Sanayi sitelerindeki işyerleri yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaktadır. Mersin sanayi sitesi alanları içerisinde faaliyet göstermeyen esnaf ve sanatkar işletme sayısı 4 bin 545’dir. Bir başka ifadeyle imalat ve tamirat işlerindeki işletmelerin yüzde 76’sı Mersin ili merkez ilçelerinde mahalle ve sokak aralarında, apartman altlarında faaliyet göstermektedir. Bu işletmeler otomotiv, mobilya, PVC, metal, madeni, mermer, cam, hurdacı, elektrik, elektronik, matbaa, reklam, inşaat malzemelerinin üretimi, imalatı, tamiratı ve ticaretini kapsayan 8 ana sektörde ve 164 meslek grubunda sınıflandırılmıştır. Buna göre Mersin ili merkez ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 80’i otomotiv, mobilya, PVC, metal, madeni sektöründe yer almaktadır. Mersin ilinde planlanacak olan yeni sanayi sitesi alanının bu dört ana sektörde faaliyet gösteren işletmeleri doğrudan etkileyecektir” şeklinde konuştu.

"Yerel ekonominin gelişimi için bunu talep ediyoruz"
Kent içerisinde mahalle aralarında faaliyet gösteren işletmelerin işyeri güvenliği ve sağlığı ile çevre ve insan sağlığına yönelik etkileri hakkında da bilgi aktaran Dinçer, "Çalışmalarımız kapsamında incelenen işletmeler az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak işyeri güvenliği ve sağlığı tebliğine göre sınıflandırılmıştır. Buna göre, Mersin il merkezinde mahalle aralarında ve apartman altlarında faaliyet gösteren az tehlikeli meslek grubuna ait işletme sayısı 870 adet, tehlikeli meslek grubuna ait işletme sayısı 2 bin 792 adet, çok tehlikeli meslek grubuna ait işletme sayısı 883 adet olarak tespit edilmiştir. Bu işletmelerin mal ve hizmet üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan ambalaj atığı, atık yağlar gibi maddelerin çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği, üretim sürecinde kullanılan makine, ekipman ve işlemler nedeniyle kent içerisinde görüntü ve gürültü kirliliğine neden olduğu bilinmektedir. Bu işletmelerin sanayi siteleri içerisinde faaliyet yürütebilmeleri hem ekonomik verimlilik hem de kentsel hizmet, kentsel planlama ve kentsel ekonomi açısından katma değer üretecektir. Bu anlamda sanayi sitelerinin bir kentin mal ve hizmet üretimini, ticaretini geliştirdiği gibi aynı zamanda kent ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesini de arttırmaktadır. Mersin ilinde sanayi siteleri kurulması için kamuoyu oluşturan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu talebini hem kentin gelişimi hem de yerel ekonominin gelişimi için talep etmektedir” diye konuştu.

"Hiçbir zaman tarım alanlarının sanayi alanı olarak kullanılmasına taraf olmadık"
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak hiçbir zaman tarım alanlarının sanayi alanı olarak kullanılmasına taraf olmadıklarının altını çizen Dinçer, "Bizler tarım ve orman vasfını kaybetmiş kıraç ve hazine arazilerine sanayi sitesi yapılmasını talep etmekteyiz. Böylelikle hem çevre ve doğa dengesini korumak hem de esnaflarımıza düşük maliyetli sanayi alanları yaratılması hedeflenmektedir. Birliğimiz 2016 yılında Toroslar ilçesinde Çevre Düzeni Planında 2 bin dönümlük arazinin yüzde 65’i kıraç toprak olan yere sanayi sitesi yapılması talebinde bulunmuş ancak o dönemde bu alan konut alanı olarak belirlenmiştir. Bu alana gerekli itirazlar yapılmışsa da sonuç alınmamıştır. Dolayısıyla esas sorgulanması gereken bu alınan karardır. Bizler bugün bu alanın konut alanından çıkarılarak yeniden sanayi sitesine dönüştürülmesi için sanayi sitesinde yer alacak mesleklerin ihtisas odası başkanlarıyla bu startı veriyoruz. Bugünden itibaren ihtisas odası başkanlarımızla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüşmeler yaparak ve kentimizin sanayi sorunun çözüme kavuşturulması ve tarım alanlarından uzak bir alanda sanayi sitesi kurulması için gerekli görüşmeleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Dinçer:

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