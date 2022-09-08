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"Dindar bir sevgilim var" demişti! Mika Raun maskeli bir erkekle birlikte olurken video paylaştı!

08.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla adından söz ettiren Mika Raun bomba bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde "Dindar bir sevgilim var" diyen Mika maskeli biriyle ilişkiye girerken video paylaştı.

"Dindar bir sevgilim var" demişti! Mika Raun maskeli bir erkekle birlikte olurken video paylaştı!

Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın KAFA TV'de yayınlanan programına katılan Mika Can Raun sevgilisinden bahsederken "Çok dindar bir sevgilim var beni görünce nazar duası okuyor" demişti. Gün içinde ise göğüslerini açarak poz veren Mika Can sınırları fazlasıyla zorladı.

'Bence insanların beni görmediği hâlim yok. Ben bunu full veriyorum. Çok realistim bu konuda" diyen Mika Can şoke eden bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Maskeli bir adamla cinsel ilişki yaşadığı anları paylaşan Mika Raun herkesi şoke etti ve tepki gördü.


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Mika Raun
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