YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Diplomalar evlere gidecek

Diplomalar evlere gidecek

SİVAS HABERLERİ  | 11.06.2020 12:37 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında mezun olan öğrencilerin diplomalarını kargo aracılığıyla adreslerinde teslim edilecek.Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde dijital değişim ve dönüşüm süreci ile birlikte hayata geçirilen Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi ile iki yıldır mezun olan öğrencilere e-imzalı diplomaları veriyordu.

Diplomalar evlere gidecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında mezun olan öğrencilerin diplomalarını kargo aracılığıyla adreslerinde teslim edilecek.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde dijital değişim ve dönüşüm süreci ile birlikte hayata geçirilen Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi ile iki yıldır mezun olan öğrencilere e-imzalı diplomaları veriyordu. Bu yıl Covid-19 mücadelesi kapsamında diplomalar, kargo aracılığıyla talepte bulunan mezunlara adreslerinde teslim edilecek.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Covid-19 salgını nedeniyle mezunlarımız diplomasını almak için Sivas’a gelmek mecburiyetinde olmayacaklar. Bilindiği gibi 2018 yılında e-imzalı diploma vermeye başlamıştık. Hatta diploma hazır olduğu zaman öğrencimize diplomanız hazır, Üniversitemizden alabilirsiniz diye. Bu sene farklı bir uygulama yapıyoruz. Covid-19 salgınından dolayı öğrencilerimiz diplomalarını almaya gelemeyeceklerinden biz de diplomaları PTT kargo ile sistem üzerinden talep ettikleri adreslerine göndereceğiz. Mezun öğrencilerin kurumsal web sayfası üzerinden bir formu doldurarak diplomalarını teslim almak istedikleri bildirmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca diplomalar 13 Haziran 2020 tarihinden itibaren hazır olacak ” dedi.
Konuşmasının devamında Rektör Yıldız, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden mezun olanlar Sivas’ın birer temsilcileridirler. Öğrencilerimiz inşallah Sivas’tan memnun kalmışlardır. Cumhuriyet Üniversitesi’nden memnun kalmışlardır. Biz öğrencilerimize ‘iyi ki Sivas’ta okuduk’ dedirtebilirsek bizim için ne mutlu. Öğrencilerimiz Sivas’ın ve Üniversitemizin birer gönüllü temsilcisidirler. Mezuniyet sonrasında da biz onlarla irtibatı devam ettireceğiz. Kurmuş olduğumuz mezun bilgi sistemi ile irtibatımızın devam etmesini istiyoruz ” dedi.
Öğrencilerin ailelerine de mesaj gönderen Rektör Yıldız, “Öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarını bize gönderdiler, emanet olarak gönderdiler. Biz de mezun olarak öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde kendi şehirlerine, memleketlerine göndereceğiz “şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kadınların yüzde 80’i göğüs estetiğinden şikayetçi”

Op. Dr. Ahmet Dilber: “Kadınların yüzde 80’i göğüs estetiğinden şikayetçi”

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Sivas Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:02
Sabah
04:56
Öğle
12:37
İkindi
16:34
Akşam
20:07
Yatsı
21:52

Sivas Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Duman Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Şarkışla'da Kaldırımlar Andezit Taşı Ile Kaplanıyor

Şarkışla'da Kaldırımlar Andezit Taşı Ile Kaplanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.