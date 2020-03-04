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‘Diplomasi Konuşmaları’ etkinliği HKÜ’de gerçekleşti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.03.2020 15:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ile "TABİP Lecture Series/Bilim Diplomasisi Konuşmaları" Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) gerçekleştirildi.Türkiye’nin akademik ve bilimsel kapasitesini dünyaya tanıtmayı ve dünyada yeni bir konsept olan “Bilim Diplomasisi”ni anlatmayı amaçlayan etkinlik alanında uzman akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.Türkiye’nin akademik ve bilimsel açıdan uluslararası ilişkilerine farklı bir boyut kazandıran program, akademik ve bilimsel faaliyetleri ön plana çıkardı.

‘Diplomasi Konuşmaları’ etkinliği HKÜ’de gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ile "TABİP Lecture Series/Bilim Diplomasisi Konuşmaları" Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) gerçekleştirildi.
Türkiye’nin akademik ve bilimsel kapasitesini dünyaya tanıtmayı ve dünyada yeni bir konsept olan “Bilim Diplomasisi”ni anlatmayı amaçlayan etkinlik alanında uzman akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.
Türkiye’nin akademik ve bilimsel açıdan uluslararası ilişkilerine farklı bir boyut kazandıran program, akademik ve bilimsel faaliyetleri ön plana çıkardı. Kültür endüstrisine yıllarını veren ve birçok ülkede bulunan merkezleri ile ülkenin tüm kültürel değerlerini uluslararası tanıtan bir kurum olan Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan “Bilim Diplomasisi Konuşmaları” moderatörlüğünü HKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şakir Dinçşahin yürüttü.
Etkinlikte, “Bilim Diplomasisi” Avrupa Birliği projesinde yer alan Charlotte Rungius’un “SESAME” örneğini ele almasının ardından, 2009 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD-Türkiye arasında bilim diplomasisini yönlendirmek üzere "Bilim Elçisi" unvanını alan, dünyaca ünlü Türk bilim kadını Prof. Dr. Semahat Demir “Kamu Diplomasisi ile Bilim Diplomasisi İlişkisini, İstanbul Üniversitesi Öğr. Üye. Doç. Dr. Özgün Erler Bayır “bilim diplomasisi” kavramını ve bilim diplomasinin kavramlaşma sürecini, Yonsei Üniversitesi akademisyenlerinden Olga Krasnyak ise Bilim Diplomasisi Stratejilerini öğrencilerle paylaştı.
Bilim diplomasisi kavramının akademi alanında yaygınlaştırılması amacıyla yapılan programın açılış konuşmasını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.
Gaziantep’te ve üniversitede bu programın yapılmasının şehir adına büyük bir adım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Edibe Sözen, "TABİP Lecture Series/Bilim Diplomasisi Konuşmaları" nın artık sadece Türkiye’de değil uluslararası da bilinen ve uluslararası alanda oldukça tanınan bir etkinlik. Ülkemizi, bölgemizi ve üniversitemizi uluslararası alanda tanıtan, üniversite olarak bizimde akademik ve bilimsel yönümüzü ön plana çıkaracağımız çok değerli bir organizasyon olacağına ve en önemlisi akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin çok faydalanacağına gönülden inanıyorum. İçerisinde TABİP Portal’ı barındıran TABIP BOX Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kütüphanesine eklendi” dedi.
Ayakları yerden kesecek ve Gaziantep’te gerçekleşecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Edibe Sözen, “TEKNOFEST, Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) bu anlamda başarılı olan öğrencilere çok büyük maddi malzeme desteği sağlayacak. Biz de; dijital altyapımız, gelişen teknolojilerimiz ile milli teknolojiye katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek ülkemiz adına büyük bir atılım daha gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
TABİP bünyesinde gerçekleşen Bilim Diplomasisi Konuşmaları” etkinliğine Türkiye’den ve yurt dışından gelen alanında uzman akademisyenlerin ilgisi yoğun oldu.

‘Diplomasi Konuşmaları’ etkinliği HKÜ’de gerçekleşti

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