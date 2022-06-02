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Direk dansıyla gündeme gelmişti! Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamadı! "Resmen evrime kafa atmış"

02.06.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin popüler eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamıyor. Geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka birisi haline gelen Zeynep Koçak, değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Son halini gören bazı takipçileri, "Bu kıza ne olmuş resmen evrime kafa atmış" yorumlarında bulundu.

Direk dansıyla gündeme gelmişti! Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Zeynep Koçak'ı görenler tanıyamadı! "Resmen evrime kafa atmış"

Bir dönem tüm Türkiye'nin severek takip ettiği eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yer alan ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Zeynep Koçak, son paylaşımlarıyla resmen şaşkına çevirdi. Geçirdiği estetik operasyonların ardından resmen başka bir insana dönüşen Zeynep Koçak adeta bambaşka biri oldu.

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OĞUZHAN KOÇ İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan güzel oyuncu Zeynep Koçak, o dönemin parlayan yıldızı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar sayesinde tanınan ikili, bir süre güzel bir ilişki sürdürmüştü.

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DİREK DANSIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

İnanılmaz değişimiyle göz kamaştıran Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz aylarda direk dansı paylaşımıyla olay yaratan Zeynep Koçak'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutulmuştu.

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RESMEN ESTETİK HARİKASINA DÖNÜŞTÜ

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ardından geçirdiği estetik operasyonlarla birlikte bambaşka bir insana dönüşen ve adeta tanınamayan Zeynep Koçak, paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

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Son olarak top havuzuna giren ve son halini takipçilerine gösteren Zeynep Koçak'ın büyük değişimi şaşkına çevirdi.

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92 bin takipçisi bulunan Koçak, son haliyle oldukça cesur ve dekolteli paylaşımlar yapıyor.

İşte onlardan bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler Bunlar Zeynep Koçak
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