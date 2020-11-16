Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yan yattı: 4 yaralı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Kıbrıs Sokak kavşağında meydana gelen kazada Ramazan K. yönetimindeki 38 ABR 351 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybolması sonrasında yan yattı.
Meydana gelen kazada Ramazan K., Sevcan G., Süleyman T. ve Cevahir Ö. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.