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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobiliyle kanala düştü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir metrelik yükseklikten kanala düştü.Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karamusa köyünde meydana geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir metrelik yükseklikten kanala düştü.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Karamusa köyünde meydana geldi. Sadullah A. hakimiyetindeki 67 NC 770 plakalı araç, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan yaklaşık bir metre yükseklikten kanala düştü. Kazanın ardından sürücü, yakınlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen iş makinesi ile yola çekilen araçtan, Sadullah A. ve eşi yara almadan kurtuldu. Çift olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

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