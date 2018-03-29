Diriliş Ertuğrul 112. son bölüm izle: Aslıhan öldü mü? (Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı yayında!)

Diriliş Ertuğrul 112. son bölümü izleyenlerin nefesini kesti, TRT 1 ekranına kilitledi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul, izlenme rekoru kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu? Geçen bölümde Ertuğrul Bey, Sultan'dan gelen ferman üzerine kaleyi, Günalp Bey'e bırakmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Günalp Bey ise Bilecik Tekfuru ile sulh anlaşmasını imzaladı ve Söke'yi onlara verdi. Diriliş Ertuğrul son bölümde Aslıhan'ın Sadettin Köpek'i bıçaklaması sonrasında Sadettin Köpek tarihte nasıl, ne zaman öldü merak edilmeye başlandı. Bu sorunun cevabı haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Dün akşam TRT 1'de hayranları tarafından soluksuz ve heyecanla izlenen son bölümde sonra Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda çadırda Hayme Ana, Halime Sultan'ın olduğu yerde bir tabut vardır. Ertuğrul Bey, kimin öldüğünü merak etmekte sırasıyla sormaktadır. Tabutun üzerindeki kılıcın Aslıhan'ın Sadettin Köpek'in yanına giderken götürdüğü kılıc olması Aslıhan Hatun'un öldü mü şeklinde sorulara sebep oldu! İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...





DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ertuğrul, bir oyun kurarak Ahmet’in Kritos’u kurtarmasını sağlamış ve bu sayede Ahmet, Kritos’un güvenini kazanmıştı. Bu yüzden Kritos, Ahmet’i Köpek’in yanına elçi olarak göndermişti. Ahmet ise Köpek’in canını kurtararak onun da güvenini kazanmıştı. Günalp, Ertuğrul’un onu öldüreceğini düşünürken kendini onunla birlikte Söğüt’te bulmuştu. Köpek, Ertuğrul’un ipini çekebilmek için Sultanı Ertuğrul’a karşı dolduruşa getirmeye çalışmış ve devlet erkanını da yanına almıştı. Bu sayede de Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alınması için sultana ferman imzalatmıştı. Aslıhan’ın ve beylerin Söğüt’e göçme konusundaki endişeleri ise artmıştı. Ertuğrul ve Kritos Söğüt’te karşı karşıya gelmiş ve Kritos, Ertuğrul’un eline geçmişti. Sonrasında saraydan gelen bir fermanla, Ertuğrul’un uç beyliğinin elinden alındığı ve Günalp’a verildiği anlaşılmıştı. SADETTİN KÖPEK'İN HAİN OYUNU



Diriliş Ertuğrul son bölümde gelen ferman üzerine daha fazla kan dökülmesini istemeyen Ertuğrul Bey, kaleyi Günalp Bey'e bıraktı. Bunun üzerine Günalp Bey, yakalanan Kritos'u serbest bırakarak, devletin emri dediği sulh anlaşmasını imzalar ve Söke'yi de Bilecik Tekfuruna verir. Ertuğrul Bey ise bu olanlar sonrasında "Kılıç hakkıyla fethetmeye, kaleler almaya muktediriz evelallah" der.

Diriliş Ertuğrul son bölüm izle Diriliş Ertuğrul son bölüm finalinde ise Ertuğrul Bey ile Günalp karşı karşıya geliyorlar. Günalp Bey, Sadettin Köpek'in sözleri sonrasında yine Ertuğrul Bey'e karşı bir tavır takınır. Sultan'ı kafasına girdiğin gibi benim de babam bildiğin Sadettin Köpek'e karşı zehirledin sözlerine karşılık Ertuğrul Bey "O vakit Allah günahlarını affetsin Günalp Bey." der. Ve Ertuğrul Bey ile Günalp Bey kılıçlarını çekerek birbirleri ile cenke tutuşurlar. ERTUĞRUL BEY İLE GÜNALP BEY'İN CENKİ "O vakit Allah günahlarını affetsin Günalp Bey."#YaDevletBaşaYaKuzgunLeşe pic.twitter.com/sJEfdmVPY2 — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 28 Mart 2018 ASLIHAN'IN SADETTİN KÖPEK'İ BIÇAKLADIĞI AN! ‘’Bu da Aliyar ağabeyim için… ‘’#YaDevletBaşaYaKuzgunLeşe pic.twitter.com/SYiFMFRTz2 — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 28 Mart 2018 SADETTİN KÖPEK NASIL ÖLDÜ? Sadeddin Köpek (ö. 1239) Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur. Sadeddin Köpek' in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya' nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır.

Gerçek adı "Köpek bin Muhammed", lakabı ise Sadeddin'dir. I. Alaeddin Keykubad döneminde emirlik görevinde bulunmuştur. Tarihçi İbn Bîbî tarafından emîr-i şikâr, nakkaş ve mimar olarak bahsedilmiştir. 1226 yılında I. Alâeddin Keykubad’ın Harput civarında Eyyûbîler’le yaptığı savaşta Selçuklu ordusunun sol kanat kuvvetlerinin kumandanlığını yaptı. Beyşehir gölü yakınlarındaki Kubadabad Sarayı' nın mimarı olan Sadeddin Köpek, 1235-1236 yılları arasında Konya ve Aksaray şehirleri arasında bulunan ve günümüze kadar ulaşabilen Zazadin Hanı' nı da inşa etmiştir. I. Alaeddin Keykubad' ın ani ölümünden (1237) sonra, oğulları arasında çıkan taht kavgalarında II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tarafını tutarak onun tahta çıkmasını sağladı. İbn Bîbî gibi dönemin tarihçilerine göre I. Alaeddin Keykubad' ın zehirlenerek öldürülmesinde ve veliahdı İzzeddin Kılıç Arslan' ın tahta çıkmasının engellenmesinde önemli rol oynadığı belirtilmektedir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tahta çıkmasından sonra Sadettin Köpek tarafından, sultanın kardeşinin tarafını tuttuğu gerekçesiyle Anadolu'ya yerleşmiş olan Harzemşahlar'ın önemli liderlerinden Kayır Han' ı tututlaklatıp ve sonrasında öldürtmesiyle Harzemşah beyleri Anadolu' da geçtikleri yerleri yağmalayarak Harran, Urfa, Rakka ve Suruç gibi yerleri ele geçirerek buralara yerleştiler. Daha sonra devlet yönetiminde iyice güçlenen Sadeddin Köpek, kendisi için tehdit gördüğü önemli devlet adamlarını ve kişileri çeşitli sebeplerden öldürtmeye başladı. Atabey Şemseddîn Atunapa, Tâceddîn Pervâne, saltanat naibi Kemâleddîn Kâmyar gibi önemli devlet adamlarını öldürttü ve Hüsâmeddîn Kaymerî, Celâleddîn Karatay gibi devlet adamlarını da görevlerinden uzaklaştırttı.