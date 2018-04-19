Diriliş Ertuğrul 115. son bölüm izle: Sonunda Sadettin Köpek öldü! (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 115. son bölüm, hayranlarını TRT 1 ekranına kilitledi. Nefesleri kesen Diriliş Ertuğrul 115. bölümde bir devir kapandı. Sadettin Köpek sonunda ettiklerinin cezasını buldu. Sadettin Köpek içine düştüğü durumda Günalp Bey'den destek bulamadı. Son anlarında bütün yaptıklarını tek tek itiraf eden Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'in pusatı ile kellesi alınarak öldürüldü. Diriliş Ertuğrul hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanan bu olay sonrasında Ertuğrul Bey, Sultan Gıyasettin tarafından yine uç beyliği verildi. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul 115. son bölümü...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. SON BÖLÜM

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti.