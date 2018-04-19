Diriliş Ertuğrul 115. son bölüm izle: Sonunda Sadettin Köpek öldü! (Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 115. son bölüm, hayranlarını TRT 1 ekranına kilitledi. Nefesleri kesen Diriliş Ertuğrul 115. bölümde bir devir kapandı. Sadettin Köpek sonunda ettiklerinin cezasını buldu. Sadettin Köpek içine düştüğü durumda Günalp Bey'den destek bulamadı. Son anlarında bütün yaptıklarını tek tek itiraf eden Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'in pusatı ile kellesi alınarak öldürüldü. Diriliş Ertuğrul hayranları tarafından büyük sevinçle karşılanan bu olay sonrasında Ertuğrul Bey, Sultan Gıyasettin tarafından yine uç beyliği verildi. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul 115. son bölümü...
Diriliş Ertuğrul son bölümde; Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti.
Ertuğrul Saadettin Köpek'i Öldürür.#YenidenDiriliş pic.twitter.com/I9JWBD7onG— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 18 Nisan 2018
Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
115.Bölüm Final Sahnesi.#YenidenDiriliş pic.twitter.com/fnKq2sIerB— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 18 Nisan 2018
Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?
Dizimizde Emir Saadettin Köpek karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Murat Garipağaoğlu’na teşekkür eder, sanat hayatında başarılarının devamını dileriz. pic.twitter.com/CfA79s0Fn8— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) 18 Nisan 2018
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Diriliş Ertuğrul 115. bölümü, dün akşam TRT 1'de yine soluklar tutularak izlendi. Sadettin Köpek belasının sonunda defedildiği Diriliş Ertuğrul 115 bölümde, Ertuğrul Bey tekrar uç beyliğini kazanmıştır. Sultan Gıyaseddin tarafından verilen uç beyliği sahnesi ile sona eren 115. bölümden sonra Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı beklendi. Fakat yeni bölüm yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sizlerle paylaşacağız. Yeni bölüm fragmanını isterseniz aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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