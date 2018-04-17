Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Çarşamba akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Sadettin Köpek ölecek mi? Zulümleri nedeniyle son bölümlerde artık illallah dedirten Sadettin Köpek, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in karşısına dikiliyor. Bana katılıp güçlerimizi birleştirseydik devletimiz ihya olurdu diyen Sadetttin Köpek'e karşı Ertuğrul Bey'in cevabı "Sen geberince zaten devletimiz ihya olacak" oluyor. Selçuklu tahtını sana bırakmam diyen Sadettin Köpek, “İçimizdeki hainler Türk’ün Devleti’ni yıkamayacağını iyice bellesinler.” cevabını alıyor. Bunun üzerine Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'e saldırıya geçiyor. Bu bölümde Sadettin Köpek, hakkettiği ölümü bulabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul son bölümde Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…