MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm 2. fragmanı: "Sen geberince devletimiz zaten ihya olacak Sadettin Köpek!"

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez ve yüksek reytingli dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Sadettin Köpek ile Ertuğrul Bey, sonunda karşı karşıya geliyor. Diriliş Ertuğrul 115. bölüm 2. fragmanında Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'e "Sen geberince devletimiz zaten ihya olacak" diyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde kim galip çıkacak? Köpek'in zulmü sona mı erecek? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm 2. fragmanı: "Sen geberince devletimiz zaten ihya olacak Sadettin Köpek!"

Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Çarşamba akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Sadettin Köpek ölecek mi? Zulümleri nedeniyle son bölümlerde artık illallah dedirten Sadettin Köpek, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in karşısına dikiliyor. Bana katılıp güçlerimizi birleştirseydik devletimiz ihya olurdu diyen Sadetttin Köpek'e karşı Ertuğrul Bey'in cevabı "Sen geberince zaten devletimiz ihya olacak" oluyor. Selçuklu tahtını sana bırakmam diyen Sadettin Köpek, “İçimizdeki hainler Türk’ün Devleti’ni yıkamayacağını iyice bellesinler.” cevabını alıyor. Bunun üzerine Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'e saldırıya geçiyor. Bu bölümde Sadettin Köpek, hakkettiği ölümü bulabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul son bölümde Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde; Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.

‘’Beklediğimiz vakit geldi. Gayrı söz pusatlarımızındır. Köpek’in zafer hevesi kursaklarında kalacak inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.’’

Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebildi mi? Aslıhan’ın intikamı alınabildi mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yaptı? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebildi mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşıldı mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebildi mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabildiler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne oldu?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fra Diriliş Ertuğrul 115 bölüm TRT 1 Diriliş 'Ertuğrul' izle

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm 2. fragmanı: Velayet kime verildi! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 13. yeni bölüm 2. fragmanı: Velayet kime verildi! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm izle: Sıra Yaşar'ın intikamını almaya geldi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. yeni bölüm izle: Sıra Yaşar'ın intikamını almaya geldi!

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölümü: Merve, Oya'yı öldürdü mü? (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölümü: Merve, Oya'yı öldürdü mü? (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı: Şoke eden gelişmeler! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm fragmanı: Şoke eden gelişmeler! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm izle: Aslı gerçekleri öğreniyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 26. bölüm izle: Aslı gerçekleri öğreniyor! (Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 42. son bölümü izle: Çolak'ın feci ölümü! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Söz 42. son bölümü izle: Çolak'ın feci ölümü! (Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.