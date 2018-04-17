Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Çarşamba akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Sadettin Köpek ölecek mi? Zulümleri nedeniyle son bölümlerde artık illallah dedirten Sadettin Köpek, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in karşısına dikiliyor. Bana katılıp güçlerimizi birleştirseydik devletimiz ihya olurdu diyen Sadetttin Köpek'e karşı Ertuğrul Bey'in cevabı "Sen geberince zaten devletimiz ihya olacak" oluyor. Selçuklu tahtını sana bırakmam diyen Sadettin Köpek, “İçimizdeki hainler Türk’ün Devleti’ni yıkamayacağını iyice bellesinler.” cevabını alıyor. Bunun üzerine Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey'e saldırıya geçiyor. Bu bölümde Sadettin Köpek, hakkettiği ölümü bulabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 115. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...
Diriliş Ertuğrul son bölümde Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
Diriliş Ertuğrul yeni bölümde; Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?
Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti. Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.
‘’Beklediğimiz vakit geldi. Gayrı söz pusatlarımızındır. Köpek’in zafer hevesi kursaklarında kalacak inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun.’’
Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebildi mi? Aslıhan’ın intikamı alınabildi mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yaptı? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebildi mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşıldı mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebildi mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabildiler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne oldu?
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